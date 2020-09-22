Мода – вещь переменчивая, а ремонты остаются на годы. Поэтому у многих в квартирах надолго остаются устаревшие решения.

Какие именно приемы и элементы больше неактуальны, рассказывает 24 канал.

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1. Мебель вдоль стен

Советский прием в интерьере. В гостиных (ранее их называли залами) предметы мебели размещали вдоль стен. Как правило, это была "стенка" или "горка". Сейчас же диван ставят по середине комнаты, за ним находится рабочее место, система хранения или зона столовой. По мнению дизайнеров, в комнате следует хотя бы часть стен оставлять свободной.

Расстановка мебели вдоль стен – антитренд / Фото maxim-nm.livejournal

2. Функциональность

В нынешнее время один предмет используют по максимуму. К примеру, ранее стеллаж ставили у стены и хранили в нем книги. Сегодня же он может играть роль не только системы хранения, но и служить перегородкой.

Дизайнеры советуют по максимуму использовать каждый предмет / Фото presstile

3. Фотообои

Речь идет о бабочках, фруктах, водопадах, деревьях на стенах и кухонном фартуке. Этот прием "пахнет" дешевизной и выглядит старомодно. Актуальны максимально неброские фартуки, шкафы, полы.

Фотообои – устаревший элемент / Фото s30207256605.mirtesen

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4. Декор из искусственного камня

Дверные проемы, арки, стены с элементами искусственного камня – еще одно устаревшее решение, которое часто можно встретить в квартирах и домах. Отделочный материал может использоваться, но самостоятельно, а не в качестве "украшения" арки.

Искусственный камень может использоваться в интерьере, но только в качестве отделки / Фото presstile

5. Обои

Одинаковые обои по всей комнате – дурной тон. В последние годы модно компоновать обои – однотонные с принтованными. Как правило, это спокойные оттенки и яркий акцент.

Обои в комнате должны быть не скучными / Фото design-homes