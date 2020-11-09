Гостиная – место, которое больше всего привлекает к себе внимание гостей. Она является центром всего жилища.

Как видоизменить гостиную с помощью декора, и сделать ее стильной, рассказывает Недвижимость 24.

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Ковер

Стильные ковры стали трендом в интерьере в последние годы. Они делают помещение комфортным, уютным и домашним. Ковер можно подобрать в тон пола или же выбрать контрастный вариант, который также станет акцентным пятном в интерьере. Кроме того, можно рассмотреть вариант небольшого коврика и подчеркнуть с помощью него определенную зону в интерьере.

Выбирая ковер, помните, что он должен соответствовать стилистике интерьера / Фото dekorin

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Шторы

В гостиной шторы играют значительную роль. От них зависит восприятие всей комнаты. Выбирая занавески, помните, что они должны соответствовать стилистике и цветовой гамме помещения. Если комната небольшая, рассмотрите однотонный вариант из легкой ткани. Это позволит расширить пространство и придать комнате свежести. Если же гостиная большая – можно рассматривать абсолютно разные шторы.

Правильно подобранные шторы – залог стильной гостиной / Фото shtora

Декоративные элементы

Декор – важный нюанс в оформлении гостиной. В зависимости от выбранного стиля помещения, это могут быть различные предметы. Наиболее востребованные элементы – вазы, рамки с фото, вазы, бра, торшеры. Все это подбирается под используемую в интерьере стилистику. Беспроигрышный вариант, который любят и часто используют дизайнеры, – зеркальные поверхности.

Декор должен вписываться в общий стиль / Фото dekoriko