Американские IT-компании массово скупают коммерческую недвижимость: почему это выгодно

Крупнейшие американские технологические компании, в частности Google, Amazon и Facebook, все активнее покупают коммерческую недвижимость. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

За время пандемии IT-компании скупали офисы, склады и торговые площадки. Эксперты считают, что инвестиции в недвижимость более выгодной альтернативой хранению средств в банках или государственных ценных бумагах при низких процентных ставках.

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По данным S&P Global Market Intelligence, публичные американские компании владеют землей и зданиями стоимостью 1,64 триллиона долларов. Это на 38% больше, чем 10 лет назад и самый высокий показатель как минимум за последние 10 лет.

С одной стороны, вложения в коммерческую недвижимость позволяют избавиться от дорогой аренды зданий и предоставляют возможность приобрести объекты, которые с годами вырастут в цене, с другой – владение недвижимостью становится источником новых рисков – убытков в случае падения их стоимости, – пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии экспертов по недвижимости.

В отличие от инвестиционных компаний, занимающихся недвижимостью, крупные корпорации часто покупают здания без ипотечных кредитов, что позволяет им тратить больше своих денег и быстрее заключать сделки. Рост спроса на коммерческую недвижимость эксперты связали с большими запасами наличных денег у компаний, которые доминируют в своих областях.

Неопределенность относительно ущерба, который нанесет экономике пандемия COVID-19, побудила все больше компаний собирать наличные, – отметила профессор финансов в Университете Кентукки Кристин Хенкинс.

Исполнительный директор по недвижимости в Brookfield Asset Management Брайан Кингстон добавил, что на фоне рекордных минимумов процентных ставок, компании могут получать большую прибыль, вкладываясь в недвижимость, а не в облигации или другие государственные ценные бумаги с низким уровнем риска.

По данным S&P Global, американским публичным компаниям удалось накопить не менее 2,7 триллиона долларов наличными, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций (без учета предприятий в сфере недвижимости и финансовых компаний). Это более чем на 90% больше, чем в четвертом квартале 2011 года.

Какие компании являются крупнейшими владельцами недвижимости

Американские IT-компании массово скупают коммерческую недвижимость / Фото unsplash

Последней крупной сделкой с недвижимостью стало приобретение Google офисного здания на Манхэттене, что стало самой дорогой покупкой с начала пандемии (цена сделки составила 2,1 миллиарда долларов).

Alphabet – материнская компания Google – один из крупнейших владельцев недвижимости в Нью-Йорке и вообще в США. По состоянию на 2020 год она владела землей и зданиями на сумму 49,7 миллиарда долларов. В 2011 году эта цифра составляла всего 5,2 миллиарда долларов.

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Важным фактором является и падение цен на коммерческую недвижимость, офисы подешевели на Манхэттене, в Сан-Франциско, Чикаго и других крупных городах. Это делает инвестиции дешевле чем 18 месяцев назад.

Google покупает недвижимость, так как хочет контролировать здания, она занимает, например, для внесения изменений без получения разрешения арендодателя, – отметил директор компании по вопросам государственной политики и правительства Уильям Флойд.

Amazon, которой принадлежит множество складов, владеет землей и зданиями на сумму 57,3 миллиарда долларов. Это больше чем любая другая публичная компания США, за исключением Walmart.