Спрос на квартиры в Киеве упал вдвое: за сколько можно снять жилье летом
Источник:Лига.Бизнес
Ежегодно в летние месяцы спрос на жилье в аренду снижается во всех городах. Киев – не исключение.
Благодаря спаду активности снижаются и цены на аренду квартир. За сколько можно летом снять жилье в украинской столице – читайте далее.
Интересно Квартира в кредит от банка или в рассрочку от застройщика: что лучше и выгоднее
Что изменилось летом
Количество сделок в июне – августе может снизиться до 1500. Для сравнения в весенний период спрос достигал 3000 сделок в месяц,
– пояснил директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.
В летние месяцы студенты и трудовые мигранты освобождают съемное жилье и число пустых квартир возрастает. Поэтому найти подходящую недвижимость становится проще.По словам главы отдела аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуарда Бразаса, квартиру следует подыскивать уже с июля. Со второй половины августа в Киеве снова начнется ажиотаж, который скажется и на ценах.
Читайте В Украине взялись за устаревшее жилье: что хотят изменить
За сколько можно снять жилье летом в Киеве
По словам директора риелторского объединения "Простор" Юлии Кургановой, на сегодняшний день однокомнатную квартиру в Киеве можно снять по цене от 5 тысяч гривен. Это будет жилье без ремонта в старом жилом фонде в спальном районе города. К метро придется подъезжать транспортом.
Летом скромную однушку в Киеве можно снять за 5 тысяч гривен / Фото PixabayВ среднем в конце лета и начале осени аренда квартир в Киеве подорожает на 10 – 15%.
Самые востребованные квартиры в Киеве сдают по 8 – 12 тысяч гривен в месяц.
В центре Киева за однушку придется выложить около 15 тысяч гривен в старом доме и около 18 тысяч гривен в новостройке.