Скандинавский стиль в квартире: свежие идеи дизайна интерьера
Скандинавский стиль стал популярным и востребованным в Украине в последнее десятилетие.
Такое оформление пользуется спросом благодаря своей универсальности – скандинавский стиль украсит как небольшую квартиру-студию, так и роскошный особняк, рассказывает 24 канал.
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Скандинавский стильДизайн интерьера в белых, бежевых и других пастельных тонах. Он состоит из четырех основных компонентов – строгости линий, практичности, простоты и сдержанности.
Особенности скандинавского стиля
- Много света и свободного пространства
- Использование пастельных тонов – белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других
- Мебель и предметы интерьера из дерева, керамики и камня
- Отсутствие захламленности – ничего лишнего на полках
- "Точечные" яркие оттенки для контраста (к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной)
- Деревянные полы (это могут быть стилизованные под доску материалы)
- Шторы подбираются из легких тканей (льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи
- Наличие ламп, люстр, торшеров, бра
- Часто используется кирпичная кладка, окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели
- Интерьер украшают коврики, дорожки в технике пэчворк.
Скандинавский стиль – один из самых популярных в 2020 году / Фото salon
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Тренды в скандинавском стиле 2020 и примеры
1. Мебель ярких цветов: голубой, синий, желтый, зеленый.
Яркая мебель придаст индивидуальности жилью / Фото blog.gnezdo-mall
2. Стены – часть интерьера. Текстурное оформление стен (ткани, декоративная штукатурка, микробетон).
Фактурные стены актуальны в квартирах и домах /Фото blog.gnezdo-mall
3. Системы хранения в стиле минимализм – открытые стеллажи, полки, корзины и вешалки вместо привычных комодов и шкафов.
Открытые стеллажи "вытеснили" шкафы / Фото blog.gnezdo-mall
4. Перегородки из дерева.
Решатчастые перегородки актуальны в 2020 / Фото blog.gnezdo-mall
5. Необычные светильники.
Дополнительное освещение остается в тренде / Фото blog.gnezdo-mall
6. Комнатные растения в массивных горшках.
Зеленые растения по-прежнему актуальны / Фото blog.gnezdo-mall