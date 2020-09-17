Скандинавский стиль стал популярным и востребованным в Украине в последнее десятилетие.

Такое оформление пользуется спросом благодаря своей универсальности – скандинавский стиль украсит как небольшую квартиру-студию, так и роскошный особняк, рассказывает 24 канал.

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Скандинавский стиль Дизайн интерьера в белых, бежевых и других пастельных тонах. Он состоит из четырех основных компонентов – строгости линий, практичности, простоты и сдержанности.

Особенности скандинавского стиля

Много света и свободного пространства

и свободного Использование пастельных тонов – белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других

– белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других Мебель и предметы интерьера из дерева, керамики и камня

Отсутствие захламленности – ничего лишнего на полках

на полках "Точечные" яркие оттенки для контраста (к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной)

(к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной) Деревянные полы (это могут быть стилизованные под доску материалы)

(это могут быть стилизованные под доску материалы) Шторы подбираются из легких тканей (льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи

(льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи Наличие ламп, люстр, торшеров, бра

Часто используется кирпичная кладка , окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели

, окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели Интерьер украшают коврики, дорожки в технике пэчворк.

Скандинавский стиль – один из самых популярных в 2020 году / Фото salon

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Тренды в скандинавском стиле 2020 и примеры

1. Мебель ярких цветов: голубой, синий, желтый, зеленый.

Яркая мебель придаст индивидуальности жилью / Фото blog.gnezdo-mall

2. Стены – часть интерьера. Текстурное оформление стен (ткани, декоративная штукатурка, микробетон).

Фактурные стены актуальны в квартирах и домах /Фото blog.gnezdo-mall

3. Системы хранения в стиле минимализм – открытые стеллажи, полки, корзины и вешалки вместо привычных комодов и шкафов.

Открытые стеллажи "вытеснили" шкафы / Фото blog.gnezdo-mall

4. Перегородки из дерева.

Решатчастые перегородки актуальны в 2020 / Фото blog.gnezdo-mall

5. Необычные светильники.

Дополнительное освещение остается в тренде / Фото blog.gnezdo-mall

6. Комнатные растения в массивных горшках.

Зеленые растения по-прежнему актуальны / Фото blog.gnezdo-mall