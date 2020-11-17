Устаревшие вещи и неактуальные решения в интерьере делают жилье захламленным, немодным и иногда даже отталкивающим.

От каких предметов и привычек следует избавиться, рассказывает Недвижимость 24.

Интересно Что создает уют в доме: лучшие идеи и фото

Настенные ковры

Ранее все вешали ковры на стену. Такое решение показывало благополучие хозяев и защищало стены от промерзания. Пестрые узоры можно было встретить практически в каждой квартире и доме. Сегодня же ковер – предмет декора, он должен дополнять и украшать интерьер.

Ковры вешали практически все / Фото maxim-nm.livejournal

Как модно:

Ковры являются трендом в интерьере / Фото dizajngid

Читайте Как самостоятельно сделать дизайнерскую гостиную: 3 интересных идеи

Искусственные цветы

Искусственные цветы также можно было встретить почти в каждой квартире. Розы, лилия и пионы в букетах – предметы, от которых пора отказаться. Замените их живыми растениями, которые не только украсят интерьер, но и принесут пользу – очистят кислород.

Искуственные цветы – неудачный предмет, от которого следует избавиться / Фото roomester

Клеенка на столе

Раньше клеенку часто использовали вместо скатерти на кухонном столе. Это было практичное решение, ведь ее не нужно постоянно стирать – достаточно протереть влажной губкой. Однако клеенка очень дешевит интерьер, делает его старомодным. Выбирайте красивые плетеные салфетки под приборы или же лаконичные дорожки. Это выглядит стильно и украшает интерьер.

Клеенка удешевляет интерьер / Фото tekstilprofi

Как лучше:

Красивые дорожки украсят интерьер / Фото berkem