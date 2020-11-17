"Бабушкин" интерьер: от каких предметов давно пора избавиться
Устаревшие вещи и неактуальные решения в интерьере делают жилье захламленным, немодным и иногда даже отталкивающим.
От каких предметов и привычек следует избавиться, рассказывает Недвижимость 24.
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Настенные ковры
Ранее все вешали ковры на стену. Такое решение показывало благополучие хозяев и защищало стены от промерзания. Пестрые узоры можно было встретить практически в каждой квартире и доме. Сегодня же ковер – предмет декора, он должен дополнять и украшать интерьер.
Ковры вешали практически все / Фото maxim-nm.livejournal
Как модно:
Ковры являются трендом в интерьере / Фото dizajngid
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Искусственные цветы
Искусственные цветы также можно было встретить почти в каждой квартире. Розы, лилия и пионы в букетах – предметы, от которых пора отказаться. Замените их живыми растениями, которые не только украсят интерьер, но и принесут пользу – очистят кислород.
Искуственные цветы – неудачный предмет, от которого следует избавиться / Фото roomester
Клеенка на столе
Раньше клеенку часто использовали вместо скатерти на кухонном столе. Это было практичное решение, ведь ее не нужно постоянно стирать – достаточно протереть влажной губкой. Однако клеенка очень дешевит интерьер, делает его старомодным. Выбирайте красивые плетеные салфетки под приборы или же лаконичные дорожки. Это выглядит стильно и украшает интерьер.
Клеенка удешевляет интерьер / Фото tekstilprofi
Как лучше:
Красивые дорожки украсят интерьер / Фото berkem
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