Как использовать старые вещи в интерьере
Ненужные и старые вещи, которые пылятся на дальних полках, могут не только пригодиться в интерьере, но и сделать его интересным.
Как оригинально использовать завалявшиеся дома предметы, рассказывает 24 канал.
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Мебель
Старую мебель можно отреставрировать – поменять обивку, покрасить или покрыть новым слоем лака. Это добавит интерьеру ретро-изюминку.
Отреставрированная мебель обойдется дешевле новой / Фото kvartblog
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Декор
Старые постеры, картины, рамки и фото также можно смело использовать. Создайте арт-стену в гостиной.
Старыми плакатами можно оформить стену / Фото 4_wymiary, Instagram
Текстиль
Разбавьте интерьер старыми пледами и диванными подушками. Они могут стать интересным акцентом.
Старый текстиль добавит оригинальную ноту современному интерьеру / Фото fleurrell, Instagram
Экспозиция на полке
Для старых картин следует отвести отдельную полку или сделать уголок с ретро-предметами.
Ретро-уголок – интересный прием в интерьере / Фото mintystar.home, Instagram