Ненужные и старые вещи, которые пылятся на дальних полках, могут не только пригодиться в интерьере, но и сделать его интересным.

Как оригинально использовать завалявшиеся дома предметы, рассказывает 24 канал. Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото Мебель Старую мебель можно отреставрировать – поменять обивку, покрасить или покрыть новым слоем лака. Это добавит интерьеру ретро-изюминку. Отреставрированная мебель обойдется дешевле новой / Фото kvartblog Интересно Почему квартира выглядит грязной после уборки: 5 причин Декор Старые постеры, картины, рамки и фото также можно смело использовать. Создайте арт-стену в гостиной. Старыми плакатами можно оформить стену / Фото 4_wymiary, Instagram Текстиль Разбавьте интерьер старыми пледами и диванными подушками. Они могут стать интересным акцентом. Старый текстиль добавит оригинальную ноту современному интерьеру / Фото fleurrell, Instagram Экспозиция на полке Для старых картин следует отвести отдельную полку или сделать уголок с ретро-предметами. Ретро-уголок – интересный прием в интерьере / Фото mintystar.home, Instagram