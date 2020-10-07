Любая женщина нуждается в собственном уголке в спальне. Таким местом может стать туалетный столик.

Как и где разместить туалетный столик, рассказывает 24 канал.

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У окна

Отличное решение для тех женщин, которые регулярно делают макияж. Естественное освещение позволит сделать это без труда.

Естественный свет – это практично и удобно /Фото emiliegeorge, Instagram

На стене в виде полке

Обычная подвесная полка может стать современным туалетным столиком. Такой вариант не занимает много места и "не ворует" пространство в помещении. Важно: продумайте дополнительное освещение.

Полка выглядит стильно / Фото rockmystyleblog, Instagram

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В нише

Если в комнате есть ниша, например, между шкафами, используйте ее для размещения небольшого туалетного столика.

Столик в нише позволит сэкономить место / Фото rockmystyleblog, Instagram

У зеркала на всю стену

Подвесной столик можно расположить на стене с большим зеркалом. Это не только стильно и практично, но и визуально расширяет пространство.

Зеркальные поверхности идут на пользу всем помещениям / Фото perevedentseva, Instagram

В соединении с комодом

Столешница комода может стать и туалетным столиком. При этом необходимые мелочи и аксессуары можно хранить в шкафчиках.

Такой прием позволит сохранять целостный интерьер / Фото designinterior2018, Instagram