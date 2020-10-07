Туалетный столик в спальне: лучшие примеры оформления
Любая женщина нуждается в собственном уголке в спальне. Таким местом может стать туалетный столик.
Как и где разместить туалетный столик, рассказывает 24 канал.
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У окна
Отличное решение для тех женщин, которые регулярно делают макияж. Естественное освещение позволит сделать это без труда.
Естественный свет – это практично и удобно /Фото emiliegeorge, Instagram
На стене в виде полке
Обычная подвесная полка может стать современным туалетным столиком. Такой вариант не занимает много места и "не ворует" пространство в помещении. Важно: продумайте дополнительное освещение.
Полка выглядит стильно / Фото rockmystyleblog, Instagram
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В нише
Если в комнате есть ниша, например, между шкафами, используйте ее для размещения небольшого туалетного столика.
Столик в нише позволит сэкономить место / Фото rockmystyleblog, Instagram
У зеркала на всю стену
Подвесной столик можно расположить на стене с большим зеркалом. Это не только стильно и практично, но и визуально расширяет пространство.
Зеркальные поверхности идут на пользу всем помещениям / Фото perevedentseva, Instagram
В соединении с комодом
Столешница комода может стать и туалетным столиком. При этом необходимые мелочи и аксессуары можно хранить в шкафчиках.
Такой прием позволит сохранять целостный интерьер / Фото designinterior2018, Instagram