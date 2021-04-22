Много лет светильники подбирались из одной коллекции, но это решение устарело. О правилах, которых следует придерживаться при выборе светильников, рассказала дизайнер интерьера Елена Кузина.
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Если вам нужно подобрать в комнату освещение: люстру, бра, настольную лампу, вы с 90%-долей вероятности выберете все элементы у одного производителя из одной коллекции… Почему? "Потому что они на 100% подходят друг к другу", – скажете вы. И будете, конечно, именно в этом правы. Но это сделает ваш интерьер намного более скучным и предсказуемым,
– отметила Кузина.
По словам дизайнера интерьера, самый модный вариант – собрать композицию из разных коллекций. Для того чтобы все светильники гармонично смотрелись вместе, нужно придерживаться нескольких рекомендаций.
Как правильно подобрать светильники⠀
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Выбирайте предметы в одном стиле
Не следует экспериментировать с миксом разных элементов, если вы делаете дизайн самостоятельно.
Светильники должны вписываться в стиль помещения / Фото pinterest
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Фурнитура
Металлическая фурнитура всех предметов должна быть одного цвета: или под серебро, или под золото, или под медь.
Светильники должны быть в одном стиле / Фото pinterest
Золото – это не то же самое, что и латунь (или другой желтоватый металл). Оттенок должен совпадать, иначе будет некрасивый разнотон "кто в лес – кто по дрова",
– резюмировала Елена Кузина.