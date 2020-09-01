Правильно подобранный цвет позволит сделать кухню уютной и комфортной для всех проживающих.

Как определиться с цветовым решением кухни и сделать помещение стильным, рассказывает 24 канал.

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На что обратить внимание при выборе цвета

Площадь помещения

Если кухня небольшая (5-7 квадратных метров) стоит избегать ярких оттенков – они могут утомлять жильцов и даже уменьшить помещение визуально. Рекомендуется подбирать светлые и натуральные оттенки, а также природные сочетания.

Психологический эффект

Одна и та же комната может быть разной по восприятию в зависимости от цветовой гаммы. Так, красный будет вызывать излишнее возбуждение, темные оттенки – раздражение, а светлые – спокойствие. Учитывайте эти нюансы, выбирая цвет для вашей кухни.

Популярные оттенки в интерьере кухни

Белый

Самый востребованный цвет в оформлении кухни в последние годы. Он отлично подходит для небольших помещений, делает пространство визуально больше и уютнее. Чтобы комната не казалась больничной палатой, разбавьте белый яркими акцентами. Это могут быть аксессуары, текстиль, обивка стульев, посуда и пр.

Белый цвет в интерьере кухни стал классикой / Фото basicdecor

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Желтый цвет

Создает ощущение тепла, солнца и бодрости. Также он стимулирует аппетит. Желтый отлично сочетается с древесным, синим, голубым, зеленым и серым цветами. В качестве основного лучше использовать не очень яркий оттенок.

Важно не переборщить с яркими желтыми оттенками / Фото trizio

Зеленый

Идеальный вариант для интерьера кухни. Он подходит для комнат любой площади, хорошо сочетается с коричневым, желтым, синим и белым.

Зеленая кухня смотрится стильно и необыденно / Фото remoo

Коричневый цвет

Успокаивает и дарит ощущение уюта. Однако не рекомендуется использовать его в качестве основного. Лучше скомпоновать коричневый с теплыми цветами (бежевым, оранжевым) или холодными (синим, голубым).

Разбавьте коричневый другими оттенками. К примеру, древесными / Фото design-homes

Красный

Бодрит, пробуждает аппетит. Также может раздражать и "давить". Рекомендуется использовать его винные и коралловые оттенки – они более легкие и отлично смотрятся в мебели или отделке стен. Если же вы остановились на красном цвете, сочетайте его с белым и древесным.

Присмотритесь к винным или коралловым оттенкам вместо классического красного / Фото diz-kuhni

Черный цвет

В этом цвете кухня смотрится стильно и необычно. Но важно учитывать, что это решение для просторных помещений. Гармонично сочетается с белым, однако можно сочетать и с другими цветами.

Черный будет смотреться удачно, если скомпоновать его с натуральными оттенками / Фото interior

Серый

Очень востребованный в оформлении кухни. Он универсален и практичен, идеально смотрится в сочетании с другими цветами (белым, красным, желтым, синим, зеленым).

Серая кухня выглядит неброско, но стильно / Фото design-homes

Выбирая цвет кухни, учитывайте не только свои желания, но и особенности помещения, и его будущий стиль. Так вы сможете подобрать идеальное цветовое решение для своей семьи.