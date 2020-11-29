Как бюджетно обновить кухню: 4 простых способа
Если интерьер кухни приелся или надоел, его можно обновить с помощью минимальных усилий.
Как это сделать, и что для этого понадобится, рассказывает Недвижимость 24.
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Фартук
Кухонный фартук способен кардинально изменить интерьер помещения. Чтобы работы не были затратными, фартук можно просто покрасить. Если он из плитки – ошкурьте ее, обезжирьте и можно красить.
Столешница
Замена столешницы – решение, которое позволяет сделать новый акцент в кухне. Например, если она была под мрамор, можно выбрать иной вариант – под дерево. Новая столешница из ЛДСП обойдется недорого, установить ее можно самостоятельно, а вот помещение преобразится полностью.
Новая столешница украсит кухню / Фото mebelok
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Фурнитура
Замена старой фурнитуры позволит украсить интерьер кухни и сделать его свежее. Оригинальные ручки придадут помещению оригинальности, даже если сам гарнитур простой. Также фурнитуру можно покрасить в яркий цвет, если такое решение впишется в стиль.
Яркие ручки могут преобразить не только гарнитур, но и кухню / Фото happymodern
Занавески
Чтобы кухня была уютной, теплой и комфортной, обеспечьте в помещении достаточное количество света. Подберите красивые шторы, которые будут пропускать солнечные лучи, и станут приятным акцентом в кухне.
Занавески создадут особую атмосферу в кухне / Фото happymodern
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