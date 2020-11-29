Если интерьер кухни приелся или надоел, его можно обновить с помощью минимальных усилий.

Как это сделать, и что для этого понадобится, рассказывает Недвижимость 24.

Интересно Интерьер кухни: 4 крутых приема, которые редко используются

Фартук

Кухонный фартук способен кардинально изменить интерьер помещения. Чтобы работы не были затратными, фартук можно просто покрасить. Если он из плитки – ошкурьте ее, обезжирьте и можно красить.

Столешница

Замена столешницы – решение, которое позволяет сделать новый акцент в кухне. Например, если она была под мрамор, можно выбрать иной вариант – под дерево. Новая столешница из ЛДСП обойдется недорого, установить ее можно самостоятельно, а вот помещение преобразится полностью.

Новая столешница украсит кухню / Фото mebelok

Читайте 4 идеальных растения для кухни: названия, особенности и фото

Фурнитура

Замена старой фурнитуры позволит украсить интерьер кухни и сделать его свежее. Оригинальные ручки придадут помещению оригинальности, даже если сам гарнитур простой. Также фурнитуру можно покрасить в яркий цвет, если такое решение впишется в стиль.

Яркие ручки могут преобразить не только гарнитур, но и кухню / Фото happymodern

Занавески

Чтобы кухня была уютной, теплой и комфортной, обеспечьте в помещении достаточное количество света. Подберите красивые шторы, которые будут пропускать солнечные лучи, и станут приятным акцентом в кухне.

Занавески создадут особую атмосферу в кухне / Фото happymodern