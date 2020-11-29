Якщо інтер'єр кухні приївся або набрид, його можна оновити за допомогою мінімальних зусиль.

Як це зробити, і що для цього знадобиться, розповідає Нерухомість 24.

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Фартух

Кухонний фартух здатний кардинально змінити інтер'єр приміщення. Щоб роботи не були витратними, фартух можна просто пофарбувати. Якщо він з плитки – ошкурьте її, знежирте і можна фарбувати.

Стільниця

Заміна стільниці – рішення, яке дозволяє зробити новий акцент в кухні. Наприклад, якщо вона була під мармур, можна вибрати інший варіант – під дерево. Нова стільниця з ЛДСП обійдеться недорого, встановити її можна самостійно, а ось приміщення Зміниться повністю.

Нова стільниця прикрасить кухню / Фото mebelok

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Фурнітура

Заміна старої фурнітури дозволить прикрасити інтер'єр кухні і зробити його свіжішим. Оригінальні ручки додадуть приміщенню оригінальності, навіть якщо сам гарнітур простий. Також фурнітуру можна пофарбувати в яскравий колір, якщо таке рішення впишеться в стиль.

Яскраві ручки можуть перетворити не тільки гарнітур, але і кухню / Фото happymodern

Фіранки

Щоб кухня була затишною, теплою і комфортною, забезпечте в приміщенні достатню кількість світла. Підберіть красиві штори, які будуть пропускати сонячні промені, і стануть приємним акцентом в кухні.

Фіранки створять особливу атмосферу в кухні / Фото happymodern