Как бюджетно обновить старую мебель: лайфхаки и фото
Когда предметы мебели в квартире надоели и устарели, их можно обновить с помощью небольших затрат и усилий.
Для этого понадобится немного фантазии, рассказывает Недвижимость 24.
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Краска
Самый популярный способ обновить мебель – перекрасить ее. Древний неприглядный комод можно сделать в стильном белом цвете, а кухонный гарнитур – в модном сером. Цветовую гамму можно подобрать на свое усмотрение, и полностью изменить вид жилья.
Краска может полностью преобразить мебель / Фото livemaster
Фурнитура
Еще один элемент, способный видоизменить мебель, – фурнитура. Сменив ее, вы увидете новый предмет в интерьере. Например, можно заменить ручки на комоде, или же добавить ему ножки.
Такая мелочь, как ручки, позволит по-новому взглянуть на мебель / Фото kvartblog
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Ножки
Старой невыразительной мебели можно добавить ножки. Всего лишь немного приподняв предмет мебели, вы сможете освежить жилье.
Ножки можно сделать акцентом в помещении / Фото kvartblog
Обивка
Этот способ – не новинка, но достаточно востребованный. Выберите понравившуюся ткань и смените обивку на любимой мебели. Так вы можете не только дать новую жизнь мебели и освежить помещение, но и привнести новые цвета. Они могут стать акцентными в помещении.
Новая обивка – новая мебель / Фото kvartblog
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