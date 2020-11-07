Свежие нотки в интерьере: 4 неповторимых аромата для дома
Чтобы в доме всегда было свежо и чисто, нужна качественная уборка и приятный аромат.
Какие ароматы усилят эффект свежести в жилом доме, рассказывает Недвижимость 24.
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Цитрус
Один из самых свежих и приятных ароматов, который используется производителями моющих средств для дома. Цитрусовые благоприятно влияют на человека – бодрят и заряжают энергией. Для того чтобы в квартире стоял прекрасный аромат, достаточно пары капель эфирного масла на влажном диске или в увлажнителе воздуха.
Цитрусовые подарят незабываемый аромат / Фото tropic-club
Жасмин
Резкий и сильный аромат жасмина часто можно встретить в средствах для стирки белья, а также в освежителях воздуха. Его запах ассоциируется с только что постиранным бельем и добавляет интерьеру ощущение чистоты. Помните: аромат жасмина слишком насыщенный и в сильных пропорциях может вызвать головную боль.
Аромат жасмина подарит жилью ощущение чистоты / Фото pinterest
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Мята
О полезных свойствах мяты знают все: чашечка горячего чая или прохладная свежесть мохито порадует вас в любое время года. Мята имеет приятный аромат, освежает пространство и дарит ощущение чистоты. Для этого достаточно залить кипятком листики мяты и поставить в комнате.
Мята подарит вам необходимую свежесть / Фото wday
Свежая трава
Аромат свежескошенной травы дарит ощущение летнего утра загородом. Ароматизаторы и освежители воздуха подарят дому свежесть и естественность.
Свежая трава ассоцируется с летом / Фото mirmila
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