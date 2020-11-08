Як бюджетно оновити старі меблі: лайфхаки та фото
Коли предмети меблів в квартирі набридли і застаріли, їх можна оновити за допомогою невеликих витрат і зусиль.
Для цього знадобиться трохи фантазії, розповідає Нерухомість 24.
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Фарба
Найпопулярніший спосіб оновити меблі – перефарбувати їх. Древній непривабливий комод можна зробити у стильному білому кольорі, а кухонний гарнітур – в модному сірому. Кольорову гаму можна підібрати на свій розсуд, і повністю змінити вид житла.
Фарба може повністю видозмінити меблі / Фото livemaster
Фурнітура
Ще один елемент, здатний видозмінити меблі, – фурнітура. Змінивши її, ви побачите новий предмет в інтер'єрі. Наприклад, можна замінити ручки на комоді, або ж додати йому ніжки.
Така дрібниця, як ручки, дозволить по-новому поглянути на меблі / Фото kvartblog
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Ніжки
Старим невиразним меблям можна додати ніжки. Лише трохи піднявши предмет меблів, ви зможете освіжити житло.
Ножки можно сделать акцентом в помещении / Фото kvartblog
Оббивка
Цей спосіб – не новинка, але досить затребуваний. Виберіть вподобану тканину і змініть оббивку на улюблених меблях. Так ви можете не тільки дати нове життя меблям і освіжити приміщення, а й привнести нові кольори. Вони можуть стати акцентними в приміщенні.
Нова оббивка – нові меблі / Фото kvartblog
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