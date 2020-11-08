Коли предмети меблів в квартирі набридли і застаріли, їх можна оновити за допомогою невеликих витрат і зусиль.

Для цього знадобиться трохи фантазії, розповідає Нерухомість 24.

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Фарба

Найпопулярніший спосіб оновити меблі – перефарбувати їх. Древній непривабливий комод можна зробити у стильному білому кольорі, а кухонний гарнітур – в модному сірому. Кольорову гаму можна підібрати на свій розсуд, і повністю змінити вид житла.

Фарба може повністю видозмінити меблі​ / Фото livemaster

Фурнітура

Ще один елемент, здатний видозмінити меблі, – фурнітура. Змінивши її, ви побачите новий предмет в інтер'єрі. Наприклад, можна замінити ручки на комоді, або ж додати йому ніжки.

Така дрібниця, як ручки, дозволить по-новому поглянути на меблі​ / Фото kvartblog

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Ніжки

Старим невиразним меблям можна додати ніжки. Лише трохи піднявши предмет меблів, ви зможете освіжити житло.

Ножки можно сделать акцентом в помещении / Фото kvartblog

Оббивка

Цей спосіб – не новинка, але досить затребуваний. Виберіть вподобану тканину і змініть оббивку на улюблених меблях. Так ви можете не тільки дати нове життя меблям і освіжити приміщення, а й привнести нові кольори. Вони можуть стати акцентними в приміщенні.

Нова оббивка – нові меблі​ / Фото kvartblog