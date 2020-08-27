Каждый из нас любит возвращаться в квартиру или дом, где светло, чисто и уютно. Жилье, в котором постоянно царит идеальный порядок, требует серьезных ежедневных усилий, а времени на это не всегда хватает.

Для того чтобы уборка прошла легко и максимально быстро, придерживайтесь простой инструкции, рассказывает 24 канал.

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Нельзя отвлекаться. Уберите все лишние предметы, которые могут помешать быстрой уборке (к примеру, ноутбук или смартфон).

Приготовьте все необходимое. Убедитесь, что у вас достаточно пакетов для мусора и тряпок для уборки. Подготовьте веник и пылесос. Приоткройте окна, чтобы впустить свежий воздух.

Соберите мусор. С пакетом пройдитесь по всем комнатам и соберите весь очевидный мусор и вынесите его из дома. Так помещение станет заметно опрятнее.

Беспорядок можно убрать довольно быстро, если следовать инструкции / Фото 7Sisters

Запустите стирку. Соберите в комнатах грязные вещи и отправьте их в стиральную машинку или в корзину для белья.

Грязную посуду соберите по всей квартире и сложите в раковину с мыльной водой. Далее приступайте к мытью.

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Разберите плоские поверхности во всех комнатах и протрите пыль. Далее следует вымыть зеркала и стекла.

Ванная комната. Помойте ванную, почистите унитаз, смените полотенца и убедитесь, что мыла и туалетной бумаги достаточно.

Заниматься уборкой можно под любимую музыку / Фото wday

Кухня. Протрите поверхности и бытовую технику на кухне. Расставьте по местам вымытую посуду.

Проверьте все комнаты в квартире – возможно, какие-то предметы бросаются в глаза – их нужно убрать.

Достаньте пылесос и швабру и займитесь уборкой полов.

Для того чтобы убедиться, что дома чисто, выйдите из квартиры и зайдите обратно. Оцените вид жилья. Если вас все устроит – уборка завершена.