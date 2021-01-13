Для того чтобы ремонт в квартире или доме не превратился в испытание, а стал максимально легким и приятным процессом, потребуется дизайн-проект, в котором будут учтены все мелочи.

Можно ли сделать проект самостоятельно и кто еще выполнит эту задачу, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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Не хочется, чтобы ремонт получился на тяп-ляп. Но как сделать все правильно, если нет ни опыта, ни образования? Любое дело нужно начинать с плана, и ремонт не исключение. Куда вести провода? Где и что будет? Какого размера? И т.д. Поэтому, грамотный ремонт начинается с дизайн-проекта, – отметили дизайнеры интерьера.

Что нужно для правильного ремонта

1. Самостоятельно сделать дизайн-проект. Для этого придется потратить много времени на изучение всех нюансов, законов и материалов. Также потребуется продумать планы электрики, сантехники, расстановки мебели и пр. Важно: владелец должен полностью погрузиться в процесс.

2. Начинающие дизайнеры интерьера, которые только закончили курсы и очень хотят работать. У них есть желание и знания, но пока нет опыта. Их услуги обойдутся значительно дешевле, чем у профессионалов.

Для того чтобы правильно сделать ремонт, понадобится дизайн-проект / Фото mastera-remonta

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3. Фрилансер может сделать чертежи и визуализацию, но авторский надзор не предложит. Опасайтесь мошенников и обязательно попросите портфолио. Также проверьте, нет ли в чертежах невыполнимых конструкций.

4. Дизайнер из вашего города. Для того чтобы ремонт был максимально простым, а коммуникация легкой, подберите дизайнера интерьера из своего города. Встретьтесь с несколькими кандидатами, посмотрите портфолио, убедитесь, что вы понимаете друг друга. Это позволит сделать ремонт приятным процессом и избежать ошибок.