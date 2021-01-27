Ванная комната – особое место в квартире и доме, которое должно быть максимально уютным и комфортным.

Источник: инстаграм Анны Пашковской

Как сделать так, чтобы ванная стала комнатой мечты, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Многие упускают из вида, что ванная комната должна максимально соответствовать стилю жизни владельца — ведь только так она сможет гарантировать более высокое качество жизни, высокий комфорт и хорошее самочувствие. Поэтому прежде чем начинать ее преобразование, необходимо определиться с тремя вещами: планировка, бюджет и дизайн, – отметила Пашковская.

Что нужно учесть

В первую очередь необходимо внимательно изучить план помещения. Это позволит оценить:

сколько места у вас есть;

какой типа планировки подойдет больше всего;

какую цветовую гамму выбрать;

как организовать освещение;

какие материалы использовать.

Далее продумайте расположение сантехники. Любая ошибка (неправильно проложенные водостоки, водопроводные, канализационные и вентиляционные трубы) может вам дорого стоить.

Красивая ванная требует серьезных усилий / Фото pinterest

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Также следует решить вопрос хранения. Это необходимо для того чтобы избежать ошибок и максимально эффективно использовать пространство. Продумайте, что и где вы будете хранить.

Если ваш бюджет ограничен, то обратите внимание, что есть вещи, на которых можно экономить, а есть – на которых категорически нельзя. Например, вы можете урезать траты на отделку и дорогие детали и мебель, но никогда не урезайте бюджеты сантехники и рабочих! – резюмировала Анна Пашковская.