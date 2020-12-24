Если вы решили в новогоднюю ночь обойтись без традиционной елки, вам понадобятся альтернативные способы сделать интерьер праздничным и уютным.

Как заменить символ Нового года, рассказывает Недвижимость 24.

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Украшение на стену

Иммитацию елки можно создать на стене. Для этого понадобятся ветки дерева и обычная веревка. Украсить композицию можно игрушками и электрической гирляндой. Такое решение позволит вам создать праздничную атмосферу в доме.

С помощью краски вы можете сделать елку в любом цвете / Фото coxandcox, Instagram

Елка из деревянных реек

Елка из деревянных реек станет полноценной заменой новогоднего символа. Однако у нее есть существенное преимущество – она не боится ни детей, ни домашних животных, а также не "бросается" иголками.

Интересное решение позволяет заменить традиционную елку / Фото coxandcox, Instagram

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Гирлянда

Для того чтобы сделать имитацию елки, можно использовать электрическую гирлянду. Выложите ее в форме конуса и подключите к сети. Праздничное настроение вам обеспечено!

Красивая гирлянда подарит настроение и заменит елку / Фото apairandasparediy