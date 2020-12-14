До Нового года остается все меньше времени – к волшебному празднику готовится почти весь мир. В каждой стране есть свои традиции.

Как украшают интерьер в разных странах, рассказывает ivd.

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Франция

Во Франции елку принято ставить дома в начале декабря, чтобы успеть насладиться особой атмосферой еще до католического Рождества. Новогоднее дерево убирают 6 января – в праздник Епифании. В этот день у французов принято лакомиться праздничным пирогом со спрятанной фигуркой внутри. Говорят, что она принесет удачу человеку, который ее найдет. Стоит уточнить, что в последние годы во Франции стали тщательнее беречь окружающую среду, поэтому многие жители делают елку своими руками из дерева. Это не только оригинально, но и экологично. Кроме того, во Франции популярны адвент-календари и рождественские чулки, а также красивый рождественский камин.

Французы предпочитают елки, сделанные своими руками / Фото eternam_fr, Instagram

Германия

Немцы готовят жилье к празднику уже в середине ноября. Дома принято украшать не только внутри, но и снаружи, что порой становится соревнованием между соседями. Декор остается в домах до 6 января. В Германии чаще всего ставят искусственные или выращенные в специальных питомниках елки. Популярностью пользуются пряничные домики – их покупают или пекут самостоятельно.

Немцы сами пекут пряничные домики / Фото alpsteinlebjuchen, Instagram

Дания

В Дании новогодние и рождественские праздники отличаются сказочностью. Жители этой страны уделяют много внимания декору, используя шишки, ветки, рождественские звезды. Также в доме принято ставить четыре свечи Адвента, которые символизируют наступление праздника. Особым украшением в Дании являются гномы Пикси, изготовленные из ткани. Считается, что они приносят счастье и удачу в дом.

В Дании любят гномов Пикси / Фото mailegworld, Instagram

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Финляндия

В Финляндии, кроме красивого убранства интерьера со свечами и натуральными материалами, есть особенная национальная традиция, которая дословно переводится как "горящий пень". Жители частных домов берут пень, делают в нем крестообразный раскол и поджигают внутри сухие ветки и солому. Также популярны праздничные гирлянды из соломы. Чаще всего их развешивают над над столом, чтобы новый год был урожайным.

Жители Финляндии придумали особенную традицию / Фото outabyno, Instagram

Швеция

В Швеции в рождественские праздники вы можете встретить бородатого гнома Юлтомтена и деревянную лошадку Дала. Чаще всего последнюю раскрашивают в красный, синий или белый цвет. А вот гном, по мнению шведов, приносит удачу и защищает дом. В ночь перед Рождеством его принято баловать – за порог ему выставляют миску с рисовой кашей и миндалем.

Бородатый гном – особый символ для шведов / Фото elassila, Instagram