Якщо ви вирішили в новорічну ніч обійтися без традиційної ялинки, вам знадобляться альтернативні способи зробити інтер'єр святковим і затишним.

Як замінити символ Нового року, розповідає Нерухомість 24.

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Прикраса на стіну

Імітацію ялинки можна створити на стіні. Для цього знадобляться гілки дерева і звичайна мотузка. Прикрасити композицію можна іграшками та електричної гірляндою. Таке рішення дозволить вам створити святкову атмосферу в домі.

За допомогою фарби ви можете зробити ялинку в будь-якому кольорі / Фото coxandcox, Instagram

Ялинка з дерев'яних рейок

Ялинка з дерев'яних рейок стане повноцінною заміною новорічного символу. Однак у неї є суттєва перевага – вона не боїться ні дітей, ні домашніх тварин, а також не "кидається" голками.

Цікаве рішення дозволяє замінити традиційну ялинку / Фото coxandcox, Instagram

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Гірлянда

Для того щоб зробити імітацію ялинки, можна використати електричну гірлянду. Викладіть її у формі конуса і підключіть до мережі. Святковий настрій вам забезпечено!

Красива гірлянда подарує настрій і замінить ялинку / Фото apairandasparediy