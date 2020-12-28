Скрытые системы хранения стали трендовым решением в интерьере и квартир, и загородных домов.

Что же находится за дверями в подобных системах, показали дизайнеры интерьера из design_dizart в Instagram.

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Любимая уловка, как создать ощущения большого пространства – прятать системы хранения в шкафах, которые создают эффект сливания со стеной. Дверцы, уходящие в монолит, визуально "очищая" пространство, – отметили в design_dizart.

Что находится внутри скрытых систем хранения

Скрытые системы хранения бывают очень разными. Это не просто шкаф для вещей, в подобных системах можно спрятать кухню, стиральную и сушильную машины, кладовку и даже отдельную зону.

Скрытые системы хранения – практически незаметны в интерьере / Фото pinterest

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Наполнение шкафа зависит от потребностей и предпочтений владельца / Фото pinterest

Что прячется в модных системах хранения, смотрите на видео: