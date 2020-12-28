Приховані системи зберігання стали трендовим рішенням в інтер'єрі і квартир, і заміських будинків.

Що ж знаходиться за дверима в подібних системах, показали дизайнери інтер'єру з design_dizart в Instagram.

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Улюблений виверт, як створити відчуття великого простору – ховати системи зберігання у шафах, які створюють ефект зливання зі стіною. Дверцята, що переходять у моноліт, візуально "очищаючи" простір, – відзначили в design_dizart.

Що знаходиться всередині прихованих систем зберігання

Приховані системи зберігання бувають дуже різними. Це не просто шафа для речей, в подібних системах можна заховати кухню, пральну і сушильну машини, комору і навіть окрему зону.

Приховані системи зберігання – практично непомітні в інтер'єрі / Фото pinterest

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Наповнення шафи залежить від потреб та вподобань власника / Фото pinterest

Що ховається в модних системах зберігання, дивіться на відео: