Как оформить маленькое помещение: лайфхаки от дизайнера интерьера
Если вам нужно оформить маленькое помещение, необходимо четко все спланировать и продумать.
Есть несколько интересных приемов, которые можно использовать, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в Instagram.
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Рекомендация: если у вас совсем мало места в помещении – старайтесь визуально его сделать больше за счет некоторых приемов, – отметила Alexandra Crystal.
Интересные приемы для маленьких помещений
- Чтобы визуально расширить помещение, используйте светлые стены, светлую мебель, а также зеркала.
- Подберите корпусную мебель в цвет стен – это создаст эффект единой плоскости.
- Цветовая палитра должна быть универсальной. Выберите 1-2 акцента, которые можно легко заменить в любой момент.
- Для того чтобы зрительно увеличить помещение и создать эффект продолжения комнаты, используйте зеркало использовать в полный рост.
Продумайте все нюансы перед ремонтом в прихожей / Фото trizio
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Конечно же, вы должны сами выбирать, что для вас в приоритете – шкаф или вешалка, место для сидения или консоль, но по возможности в маленьких прихожих используйте меньше мебели, – подчеркнула дизайнер интерьера.
Маленькую прихожую не стоит перегружать мебелью / Фото trizio
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