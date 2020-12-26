Если вам нужно оформить маленькое помещение, необходимо четко все спланировать и продумать.

Есть несколько интересных приемов, которые можно использовать, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в Instagram.

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Рекомендация: если у вас совсем мало места в помещении – старайтесь визуально его сделать больше за счет некоторых приемов, – отметила Alexandra Crystal.

Интересные приемы для маленьких помещений

Чтобы визуально расширить помещение , используйте светлые стены, светлую мебель, а также зеркала.

, используйте светлые стены, светлую мебель, а также зеркала. Подберите корпусную мебель в цвет стен – это создаст эффект единой плоскости.

– это создаст эффект единой плоскости. Цветовая палитра должна быть универсальной. Выберите 1-2 акцента , которые можно легко заменить в любой момент.

, которые можно легко заменить в любой момент. Для того чтобы зрительно увеличить помещение и создать эффект продолжения комнаты, используйте зеркало использовать в полный рост.

Продумайте все нюансы перед ремонтом в прихожей / Фото trizio

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Конечно же, вы должны сами выбирать, что для вас в приоритете – шкаф или вешалка, место для сидения или консоль, но по возможности в маленьких прихожих используйте меньше мебели, – подчеркнула дизайнер интерьера.

Маленькую прихожую не стоит перегружать мебелью / Фото trizio