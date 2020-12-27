Какие зоны сделать в спальне: советы от профессионала
Для того чтобы спальня была уютной и комфортной, интерьер комнаты нужно продумать тщательно. В том числе учесть интересы проживающей пары.
Какие зоны стоит сделать в спальне, рассказывает design_dizart в Instagram.
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Иногда укомплектовать большую квартиру бывает трудней, чем маленькую. Много пространства – это ответственность, чтобы сделать так, чтобы оно (помещение – ред.) было функциональным, а не простаивало просто так, – отметила design_dizart.
Какие зоны сделать в спальне
Кабинет
Рабочее место или кабинет лучше визуально отгородить. Также важно, чтобы эта зона находилась недалеко от окна и получала естественный свет.
Туалетный столик
Этот удобный предмет мебели пригодится каждой девушке и женщине. Если недостаточно места, чтобы разместить его в отдельной зоне, он может заменить прикроватную тумбу.
Туалетный столик – важный предмет для каждой девушки / Фото pinterest
Ванная
Если у вас большая спальная комната, в ней вполне может размещаться ванная. Это удобное и практичное решение.
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Камин
Самый теплый и расслабляющий девайс, который может быть в спальне. Не обязательно делать настоящий камин, его вполне может заменить электрический.
Биокамин в интерьере спальни / Фото roomester
Зона отдыха
Даже в спальне может быть отдельная зона отдыха, например, для чтения книг или хобби (рукоделие и пр.). Поставьте в этом уголке торшер – это придаст уюта.
Как разграничить зоны в спальне
- мебелью;
- перегородками;
- светом;
- палитрой цветов;
- подиумом;
- рельефным потолком;
- шторами.
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