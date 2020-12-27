Для того чтобы спальня была уютной и комфортной, интерьер комнаты нужно продумать тщательно. В том числе учесть интересы проживающей пары.

Какие зоны стоит сделать в спальне, рассказывает design_dizart в Instagram.

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Иногда укомплектовать большую квартиру бывает трудней, чем маленькую. Много пространства – это ответственность, чтобы сделать так, чтобы оно (помещение – ред.) было функциональным, а не простаивало просто так, – отметила design_dizart.

Какие зоны сделать в спальне

Кабинет

Рабочее место или кабинет лучше визуально отгородить. Также важно, чтобы эта зона находилась недалеко от окна и получала естественный свет.

Туалетный столик

Этот удобный предмет мебели пригодится каждой девушке и женщине. Если недостаточно места, чтобы разместить его в отдельной зоне, он может заменить прикроватную тумбу.

Туалетный столик – важный предмет для каждой девушки / Фото pinterest

Ванная

Если у вас большая спальная комната, в ней вполне может размещаться ванная. Это удобное и практичное решение.

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Камин

Самый теплый и расслабляющий девайс, который может быть в спальне. Не обязательно делать настоящий камин, его вполне может заменить электрический.

Биокамин в интерьере спальни / Фото roomester

Зона отдыха

Даже в спальне может быть отдельная зона отдыха, например, для чтения книг или хобби (рукоделие и пр.). Поставьте в этом уголке торшер – это придаст уюта.

Как разграничить зоны в спальне