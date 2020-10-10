Уборка в квартире или доме – процесс трудоемкий и кропотливый, но можно его облегчить.

Для этого следует подготовить предметы первой необходимости и специальные средства, рассказывает 24 канал.

Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото

Одноразовые салфетки

Их потребуется 2 вида – сухие и влажные. Сухие понадобятся в первую очередь на кухне (протереть столешницу во время приготовления пищи, вытереть жидкость и пр.). Влажные – пригодятся во время уборки. Ими можно с легкостью протереть пыль, почистить технику и т.д.

Одноразовые салфетки – это практично и удобно / Фото paketshop

Губка

Меламиновая губка поможет с легкостью избавиться от разводов, брызг, нагара на посуде, а также следов маркеров, ручек, карандашей.

Губка – бюджетная, но нужная вещь / Фото novate

Интересно Как использовать старые вещи в интерьере

Салфетка из микрофибры

Пригодится в каждом доме. Микрофибра – очень мягкая ткань, поэтому ее можно использовать на любых поверхностях, не боясь их повредить или пацарапать.

Микрофибра легко устраняет загрязнения / Фото Pixabay

Бутылка с распылителем

Полезное приспособление для уборки в любом помещении. В аксессуар можно залить любое средство и использовать для мытья зеркал, окон и пр.

С помощью такого аксессуара средство будет распределяться равномерно / Фото Pixabay

Уксус и сода

Подручные предметы, с помощью которых можно легко навести порядок в квартире или доме. Это универсальные средства для очистки любых поверхностей.

Существуют десятки рецептов для уборки с уксусом и содой / Фото cleany