Что нужно для качественной уборки дома
Уборка в квартире или доме – процесс трудоемкий и кропотливый, но можно его облегчить.
Для этого следует подготовить предметы первой необходимости и специальные средства, рассказывает 24 канал.
Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото
Одноразовые салфетки
Их потребуется 2 вида – сухие и влажные. Сухие понадобятся в первую очередь на кухне (протереть столешницу во время приготовления пищи, вытереть жидкость и пр.). Влажные – пригодятся во время уборки. Ими можно с легкостью протереть пыль, почистить технику и т.д.
Одноразовые салфетки – это практично и удобно / Фото paketshop
Губка
Меламиновая губка поможет с легкостью избавиться от разводов, брызг, нагара на посуде, а также следов маркеров, ручек, карандашей.
Губка – бюджетная, но нужная вещь / Фото novate
Интересно Как использовать старые вещи в интерьере
Салфетка из микрофибры
Пригодится в каждом доме. Микрофибра – очень мягкая ткань, поэтому ее можно использовать на любых поверхностях, не боясь их повредить или пацарапать.
Микрофибра легко устраняет загрязнения / Фото Pixabay
Бутылка с распылителем
Полезное приспособление для уборки в любом помещении. В аксессуар можно залить любое средство и использовать для мытья зеркал, окон и пр.
С помощью такого аксессуара средство будет распределяться равномерно / Фото Pixabay
Уксус и сода
Подручные предметы, с помощью которых можно легко навести порядок в квартире или доме. Это универсальные средства для очистки любых поверхностей.
Существуют десятки рецептов для уборки с уксусом и содой / Фото cleany