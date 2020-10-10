Що потрібно для якісного прибирання вдома
Прибирання у квартирі чи будинку – процес трудомісткий і кропіткий, але можна його полегшити.
Для цього слід підготувати предмети першої необхідності і спеціальні засоби, розповідає 24 канал.
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Одноразові серветки
Їх потрібно 2 види – сухі і вологі. Сухі знадобляться у першу чергу на кухні (протерти стільницю під час приготування їжі, витерти рідину та ін.). Вологі – стануть в нагоді під час прибирання. Ними можна з легкістю протерти пил, почистити техніку і т.д.
Одноразові серветки – це практично і зручно / Фото paketshop
Губка
Меламінова губка допоможе з легкістю позбавитися від розводів, бризок, нагару на посуді, а також слідів маркерів, ручок, олівців.
Губка – бюджетна, але потрібна річ / Фото novate
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Серветка з мікрофібри
Знадобиться у кожному будинку. Мікрофібра – дуже м'яка тканина, тому її можна використовувати на будь-яких поверхнях, не боячись їх пошкодити або подряпати.
Мікрофібра легко усуває забруднення / Фото Pixabay
Пляшка з розпилювачем
Корисне пристосування для прибирання в будь-якому приміщенні. В аксесуар можна залити будь-який засіб і використовувати для миття дзеркал, вікон тощо.
За допомогою такого аксесуара засіб буде розподілятися рівномірно / Фото Pixabay
Оцет і сода
Підручні предмети, за допомогою яких можна легко навести порядок у квартирі або будинку. Це універсальні засоби для очищення будь-яких поверхонь.
Існують десятки рецептів для прибирання з оцтом і содою / Фото cleany