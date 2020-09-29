Многие из нас, затевая ремонт в квартире, задаются вопросом, где хранить зонты, шарфы и другие аксессуары.

Для этого существуют интересные фишки, которые можно продумать в прихожей, рассказывает 24 канал.

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Плетеные корзины

Этот вариант подойдет для хранения зонтов, дождевиков, перчаток и легких шарфов. Учитывайте, что материал корзины должен быть влагостойким.

Плетеные корзины – стильный предмет интерьера / Фото happymodern

Карман из дерева

Небольшой карманчик, прикрепленный к стене в прихожей, позволит держать в одном месте зонты, шарфы и шапки. Важно: в деревянной емкости можно хранить только сухие предметы.

Немного фантазии позволит разнообразить интерьер / Фото masterskaya_na_zavode, Instagram

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Декоративная подставка

Этот "домик" для зонтов впишется в любой стиль – в продаже имеются различные варианты. Для этого нужно всего лишь подобрать место для нового предмета интерьера и, собственно, выбрать саму подставку. Учитывайте, что она должна быть с поддоном для сбора воды, чтобы жидкость не попала на пол.

Подставки для зонтов есть на любой вкус и кошелек / Фото kuznya.sv, Instagram

Поддон

"Поднос" для обуви в дождливую и снежную погоду спасет ваш пол от луж и грязи. Он может быть выполнен из обычного пластика. А для того чтобы влага уходила с подошвы, на дно насыпьте камни. Это не только практично, но и стильно.

Поддон обеспечит чистоту в прихожей / Фото novate