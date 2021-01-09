Что нужно успеть сделать дома в праздники: список важных мелочей
В наступившем 2021 году в доме уже накопилась куча дел, с которыми желательно разобраться до начала трудовых будней.
О чем важно не забыть в праздники, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Уже целая неделя нового года позади, и ближайший понедельник станет рабочим для всех. Но не будем о грустном, а лучше вспомним, что нужно успеть сделать дома в праздники, – отметила Рамазанова.
Она составила список из важных мелочей, о которых нужно не забыть.
Что нужно сделать дома
- приклеить вот тот кусочек плинтуса;
- повесить полку, которая уже несколько недель или месяцев стоит в углу и ждет своей очереди;
- подкрасить стену (возможно, на ней есть дефект или нюанс);
Праздники можно использовать с пользой / Фото ledysoveti
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- заменить текстиль. Это могут быть наволочки на подушках, шторы, покрывала, постельное белье, ковер или плед.
- заказать недостающие предметы мебели, к которым раньше не доходили руки;
- заменить перегоревшую лампочку;
- разобраться с новогодним украшением квартиры.
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