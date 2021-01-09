В наступившем 2021 году в доме уже накопилась куча дел, с которыми желательно разобраться до начала трудовых будней.

О чем важно не забыть в праздники, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Уже целая неделя нового года позади, и ближайший понедельник станет рабочим для всех. Но не будем о грустном, а лучше вспомним, что нужно успеть сделать дома в праздники, – отметила Рамазанова.

Она составила список из важных мелочей, о которых нужно не забыть.

Что нужно сделать дома

приклеить вот тот кусочек плинтуса;

повесить полку , которая уже несколько недель или месяцев стоит в углу и ждет своей очереди;

, которая уже несколько недель или месяцев стоит в углу и ждет своей очереди; подкрасить стену (возможно, на ней есть дефект или нюанс);

Праздники можно использовать с пользой / Фото ledysoveti

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