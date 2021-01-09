Що потрібно встигнути зробити вдома на свята: список важливих дрібниць
У новому 2021 році в будинку вже накопичилася купа справ, з якими бажано розібратися до початку трудових буднів.
Про що важливо не забути у свята, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Вже цілий тиждень нового року позаду, і найближчий понеділок стане робочим для всіх. Але не будемо про сумне, а краще згадаємо, що потрібно встигнути зробити вдома у свята, – зазначила Рамазанова.
Вона склала список з важливих дрібниць, про які потрібно не забути.
Що потрібно зробити вдома
- приклеїти ось той шматочок плінтуса;
- повісити полицю, яка вже кілька тижнів або місяців стоїть у кутку і чекає своєї черги;
- підфарбувати стіну (можливо, на ній є дефект або нюанс);
Свята можна використовувати з користю / Фото ledysoveti
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- замінити текстиль. Це можуть бути наволочки на подушках, штори, покривала, постільна білизна, килим або плед.
- замовити відсутні предмети меблів, до яких раніше не доходили руки;
- замінити лампочку;
- розібратися з новорічними прикрасами у квартирі.
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