У новому 2021 році в будинку вже накопичилася купа справ, з якими бажано розібратися до початку трудових буднів.

Про що важливо не забути у свята, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Вже цілий тиждень нового року позаду, і найближчий понеділок стане робочим для всіх. Але не будемо про сумне, а краще згадаємо, що потрібно встигнути зробити вдома у свята, – зазначила Рамазанова.

Вона склала список з важливих дрібниць, про які потрібно не забути.

Що потрібно зробити вдома

приклеїти ось той шматочок плінтуса;

повісити полицю , яка вже кілька тижнів або місяців стоїть у кутку і чекає своєї черги;

, яка вже кілька тижнів або місяців стоїть у кутку і чекає своєї черги; підфарбувати стіну (можливо, на ній є дефект або нюанс);

Свята можна використовувати з користю / Фото ledysoveti

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