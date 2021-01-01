Тренды освещения 2021: какой прием использовать дома
Тренды в дизайне интерьера и освещении меняются каждый год. Для того чтобы ваш ремонт был актуальным через, например, 10 лет, стоит их учитывать.
Что станет трендом освещения в 2021 году, рассказали в platinum_sirius_shopping в Instagram.
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6 трендов освещения 2021
- Зонирование с помощью освещения. В интерьере стоит использовать много различных бра и торшеров, подобранных к стилистике помещения. Также модно сочетать стекло и металл.
- Геометрические формы в дизайне светильников и люстр остаются актуальными и становятся даже еще более популярными. Также в моде люстры сферы, в стиле ретро и каскад.
- Пчелиные соты. Шестиугольные светильники, которые ассоциируются с пчелиными сотами, являются самой громкой новинкой сезона.
Светильники-соты станут украшением жилья / Фото olx
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- Горизонтальные люстры с простыми и чистыми линиями и переменным световым потоком становятся популярнее, чем вертикальные.
- Формы и цвета. Цветное стекло – стильное решение для интерьера квартир и домов. Кроме того, в тренде – скульптурные люстры – от абстрактных форм до полноценных художественных образов.
- Люстры различных, крупных форм из белого матового стекла – особая новинка 2021 Они не оставят равнодушным никого и станут изюминкой интерьера.
Чем больше света в помещении – тем лучше / Фото rehouz
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