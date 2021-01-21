В течение многих лет в гостиных было модно ставить мебельные стенки. Сейчас это решение не является актуальным, но еще у многих остались стенки.

Чем можно заменить этот приевшийся вариант, и что поставить в гостиной, рассказывает Недвижимость 24.

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Подвесные полки + ТВ

Привычную мебельную стенку могут заменить простые подвесные полки и большой телевизор. Цветовая гамма должна соответствовать стилю помещения. Кроме того, полки можно декорировать. Например, использовать пару красивых ваз, рамки с фотографиями или свечи.

Обычные полки станут прекрасной заменой мебельной стенки / Фото dominterier

Полки + рабочий стол

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничительных мер во многих странах, в квартирах все чаще стали оборудовать рабочее место. Его можно обустроить в гостиной. Хорошей компанией ему станут полки, где можно хранить необходимые принадлежности или просто красивые предметы.

Рабочий стол и полки – не только функционально, но и стильно / Фото dizainexpert

Книжные стеллажи

Еще один вариант для гостиной – книжные стеллажи. Таким образом можно не только сделать комнату оригинальной, но и красиво хранить библиотеку. Помните, что стеллажи должны вписываться в общий стиль помещения.

Библиотека придаст особую атмосферу гостиной / Фото design-homes

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Комод

Это самое простое решение для оформление гостиной. Поставьте комод напротив дивана. В нем можно хранить предметы для дома и прочие аксессуары. Над мебелью можно разместить плазму или рамки с семейными фотографиями.

Красивый комод может стать украшением гостиной / Фото dekoriko

Электрокамин

Еще одно отличное решение для гостиной – электрокамин. Он не только создаст особую атмосферу в помещении, но и станет точкой сбора семьи по вечерам. Электрокамины существуют нескольких видов и форм – выбирайте тот, который наиболее удачно впишется в спить гостиной.