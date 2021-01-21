Протягом багатьох років у вітальнях було модно ставити меблеві стінки. Зараз це рішення не є актуальним, але ще у багатьох залишилися стінки.

Чим можна замінити цей варіант, який багатьом приївся, та що поставити у вітальні, розповідає Нерухомість 24.

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Підвісні полиці + ТБ

Звичну меблеву стінку можуть замінити прості підвісні полки і великий телевізор. Гама кольорів має відповідати стилю приміщення. Крім того, полки можна декорувати. Наприклад, використати кілька красивих ваз, рамки з фотографіями або свічки.

Звичайні полиці стануть прекрасною заміною меблевій стінці / Фото dominterier

Полиці + робочий стіл

У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 і обмежувальних заходів у багатьох країнах, у квартирах все частіше почали облаштовувати робоче місце. Його можна організувати у вітальні. Хорошою компанією йому стануть полиці, де можна зберігати необхідні приналежності або просто гарні предмети.

Робочий стіл і полиці – не тільки функціонально, але і стильно / Фото dizainexpert

Книжкові стелажі

Ще один варіант для вітальні – книжкові стелажі. Таким чином можна не тільки зробити кімнату оригінальною, але і красиво зберігати бібліотеку. Пам'ятайте, що стелажі повинні вписуватися в загальний стиль приміщення.

Бібліотека додасть особливої атмосфери вітальні / Фото design-homes

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Комод

Це найпростіше рішення для оформлення вітальні. Поставте комод навпроти дивану. У ньому можна зберігати предмети для дому та інші аксесуари. Над меблями можна розмістити плазму або рамки з сімейними фотографіями.

Гарний комод може стати прикрасою вітальні / Фото dekoriko

Електрокамін

Ще одне відмінне рішення для вітальні – електрокамін. Він не тільки створить особливу атмосферу в приміщенні, але і стане точкою збору сім'ї вечорами. Електрокаміни існують кількох видів і форм – вибирайте той, який найбільш вдало впишеться у стиль вітальні.

Електрокамін створить затишок у приміщенні / Фото dekoriko