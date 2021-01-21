Що поставити у вітальні замість меблевої стінки: 5 ідей з фото
Протягом багатьох років у вітальнях було модно ставити меблеві стінки. Зараз це рішення не є актуальним, але ще у багатьох залишилися стінки.
Чим можна замінити цей варіант, який багатьом приївся, та що поставити у вітальні, розповідає Нерухомість 24.
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Підвісні полиці + ТБ
Звичну меблеву стінку можуть замінити прості підвісні полки і великий телевізор. Гама кольорів має відповідати стилю приміщення. Крім того, полки можна декорувати. Наприклад, використати кілька красивих ваз, рамки з фотографіями або свічки.
Звичайні полиці стануть прекрасною заміною меблевій стінці / Фото dominterier
Полиці + робочий стіл
У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 і обмежувальних заходів у багатьох країнах, у квартирах все частіше почали облаштовувати робоче місце. Його можна організувати у вітальні. Хорошою компанією йому стануть полиці, де можна зберігати необхідні приналежності або просто гарні предмети.
Робочий стіл і полиці – не тільки функціонально, але і стильно / Фото dizainexpert
Книжкові стелажі
Ще один варіант для вітальні – книжкові стелажі. Таким чином можна не тільки зробити кімнату оригінальною, але і красиво зберігати бібліотеку. Пам'ятайте, що стелажі повинні вписуватися в загальний стиль приміщення.
Бібліотека додасть особливої атмосфери вітальні / Фото design-homes
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Комод
Це найпростіше рішення для оформлення вітальні. Поставте комод навпроти дивану. У ньому можна зберігати предмети для дому та інші аксесуари. Над меблями можна розмістити плазму або рамки з сімейними фотографіями.
Гарний комод може стати прикрасою вітальні / Фото dekoriko
Електрокамін
Ще одне відмінне рішення для вітальні – електрокамін. Він не тільки створить особливу атмосферу в приміщенні, але і стане точкою збору сім'ї вечорами. Електрокаміни існують кількох видів і форм – вибирайте той, який найбільш вдало впишеться у стиль вітальні.
Електрокамін створить затишок у приміщенні / Фото dekoriko
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