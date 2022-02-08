Что предлагает рынок недвижимости Львова: 5 самых дорогих квартир
Источник:032.ua
Согласно аналитике, цены на жилье во Львове стремительно уходят вверх. Особенно быстро дорожает элитная недвижимость.
Как свидетельствуют данные ЛУН, в начале февраля цены на жилье во Львове выросли до 22 200 гривен за квадратный метр. Это на 500 гривен больше, чем в прошлом месяце.
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Продавцы элитной недвижимости не собираются опускать цен. Так, на портале OLX можно найти квартиры с ценником 1 миллиона долларов.
Самая дорогая квартира во Львове
Пятикомнатная квартира в Галицком районе в австрийском доме, расположенном в центральной части города, имеет площадь 211 квадратных метров. В объявлении говорится, что в подъезде работает лифт. Есть видеонаблюдение и сигнализация.
Фасад самой дорогой квартиры на рынке Львова / Скриншот 032.ua
В квартире сделан авторский ремонт в стиле барокко. Покупатели получат оригинальную итальянскую мебель, люстры, предметы декора и встроенную бытовую технику. К сожалению, в объявлении нет фото, которые бы помогли лучше понять, как выглядят внутренние помещения квартиры.
Цена: 1 миллион долларов (28 миллионов гривен).
6-комнатная квартира на улице Красная
Двухуровневая квартира, площадью 450 квадратных метров, включает собственную террасу, лифт из подземного паркинга, 2 гаража с дистанционным пультом.
Шестикомнатная квартира на улице Красная / Скриншоты 032.ua
На террасе есть специальное укрепление для установки открытого джакузи. Также на террасе обустроена сауна.
В квартирах сделан дизайнерский евроремонт, есть подогрев полов, дубовая паркетная доска и мрамор. Из этого же материала выполнены подоконники.
Цена: 950 тысяч долларов.Чтобы ознакомиться с современными новостройками Киева и Львова, посмотрите каталог Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Девелопер предлагает сотни квартир, среди которых вы обязательно найдете ту, которая отвечает вашим потребностям.
6-комнатная квартира с ремонтом и террасой в центре Львова
6-комнатная квартира с ремонтом и террасой в центре Львова / Фото OLX
Квартира площадью 409 "квадратов" расположена на 6 этаже дома, который построили еще в 1935 году. В доме установлены железобетонные лестницы и перекрытия, есть лифт. Квартира имеет 2 уровня. На первом уровне 3 изолированных комнат, открытая кухня-столовая, гостиная с балконом и большими окнами, из которых открывается панорама города.
6-комнатная квартира с ремонтом и террасой в центре Львова / Фото OLX
На 2-м уровне оборудована спальня с камином, 2 гардеробные, детская, санузел с джакузи, лаунж зона с баром и остекленной террасой. Также установлена система очистки воздуха.
Цена: 720 тысяч долларов.
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5-комнатная квартира в Галицком районе
Двухуровневая пятикомнатная квартира, общей площадью 250 квадратных метров, отличается светлыми комнатами с открытой планировкой и выходом на просторную террасу (20 метров).
Пятикомнатная квартира в Галицком районе / Скриншоты 032.ua
Цена: 680 тысяч долларов.
Четырехкомнатная квартира на улице Туган-Барановского
В Лычаковском районе Львова предлагают приобрести квартиру площадью 230 квадратных метров в австрийском реконструированном доме.
Четырехкомнатная квартира в Лычаковском районе / Скриншоты 032.ua
Из описания известно, что в квартире четыре санузла, один большой балкон, две кладовые, индивидуальное отопление. Квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью расположена на третьем этаже из четырех. В стоимость квартиры входит место в подземном паркинге.
Цена: 550 тысяч долларов.