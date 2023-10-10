Израильские укрытия: что такое мамады и мамаки, и от чего они защищают

Как известно, 7 октября ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю. В течение нескольких часов боевики выпустили по территории государства более 2 200 ракет. Однако затяжная война давно научила тамошнее население приспосабливаться к экстремальным реалиям, в частности позаботиться о надежных укрытиях.

Согласно закону о гражданской обороне, который был принят еще в 1951 году, все дома, жилые помещения и промышленные здания в Израиле должны иметь системы защиты. Так, сейчас на территории Израиля насчитывается более миллиона подземных бомбоубежищ и общественных укрытий (миклатов), пишет 24 канал. К тому же, каждая квартира оборудована собственной системой защиты.

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Это спасает жителей Израиля и сейчас, в состоянии обостренного военного конфликта с палестинской террористической группировкой. Что такое мамад и мамак и как они помогают уберечь жизнь – читайте в материале.

Мамад и мамак: в чем разница

Чтобы дойти до общественного укрытия жителям Израиля, необходимо 5 – 10 минут, однако ракеты долетают значительно быстрее. Следовательно, население имеет лишь 20 секунд на поиск хранилища. Чтобы уберечь гражданских, в 1993 году власти Израиля обязали застройщиков проектировать укрепленные комнаты во всех жилых и общественных зданиях – мамады. Переместиться в них можно через несколько секунд, не выходя из квартиры.

Есть 2 вида следующих комнат:

мамак – укрепленная комната в общественных зданиях, которая предусмотрена на каждом этаже,

– укрепленная комната в общественных зданиях, которая предусмотрена на каждом этаже, мамад – укрепленная комната в квартире.



Укрытие в Израиле / Фото finance.walla

К этим помещениям есть особые требования:

площадь мамада должна быть не менее 9 квадратных метров,

высота потолков – 2,5 метра,

стены должны быть железобетонными, от 25 – 30 сантиметров,

также застройщики должны предусмотреть металлическую герметичную дверь, которая может выдержать взрывную волну,

обязательным элементом являются фильтры для защиты от атак химическим оружием.

Когда нет обстрелов, маммад превращается в обычное помещение – домашний офис, спальню или детскую комнату. Планируют и строят укрепленные помещения друг над другом. Это помогает сэкономить на строительстве и позволяет укрепить стены и фасад дома.

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Защищают такие помещения не от всего. К примеру, при прямом попадании ракеты в дом, домашние укрытия (как и скрываемое здесь население) могут пострадать. Впрочем, мамады и мамаки эффективны для защиты от ударной волны и обломков ракет.



Мамад в детской комнате / Фото idei.club

Как планируют интегрировать опыт Израиля в украинские реалии

В Украине действует закон №7398, который обеспечивает строительство сети защитных сооружений гражданской защиты в целях безопасности граждан. Орган государственного архитектурно-строительного контроля может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.

Несмотря на то, что эксперты выступают с критикой ряда тезисов в законе, увеличение количества бомбоубежищ и укрытий сегодня действительно важно.

Как рассказала Елена Шуляк, во время восстановления Украины будут менять подход к понятию безопасности. Бомбоубежища будут комфортными и современными, а главное – обязательными.



В Украине будут менять подход к обустройству укрытий / Фото Тернопольская ОГА

О новых стандартах строительства жилья в мае 2022 года говорила мэрия Львова. Как пояснил руководитель профильного управления Антон Коломейцев, подземные паркинги и другие подземные помещения рекомендуется адаптироваться к укрытию населения. При этом помещение укрытия следует отделять от остального паркинга, снабдить его санузлами и раскладными сидячими местами. Также строители должны предусмотреть не менее 2 выходов.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что соблюдение этих стандартов застройщиками будет учитываться при выдаче градостроительных условий и ограничений, и призвал правительство учесть их в государственно-строительных нормах.