Во время ремонта на кухне, отдельной частью расходов считается гарнитур.

От чего зависит цена кухни и что на нее влияет, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль в Instagram.

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На стоимость кухни всегда влияют:

сложность конфигурации;

выбранные материалы;

фурнитура.

По словам Коваль, удобнее работать, если есть готовый дизайн-проект кухни. Это значит, что все нюансы и детали оговорены с дизайнером интерьера "на берегу". В таком случае, в проект заложена указанная клиентом ценовая "вилка" стоимости готовой кухни.

Цена гарнитура зависит от нескольких моментов / Фото salon

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Еще один существенный "+" наличия дизайн-проекта – он существенно упрощает работу с салоном кухонь или мастерами. Материалы и прочие комплектующие в салоне будут выбирать, уже ориентируясь на проект и стоимость, на которую "заложил" заказчик, – пояснила Коваль.

Цену кухни можно оговорить с дизайнером / Фото pinterest