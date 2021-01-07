Выбирая отделочные материалы для ремонта в квартире или доме, важно учитывать не только их качество и вид, но и сочетание между собой.

Какие нюансы учесть при подборе материалов, рассказали дизайнеры интерьера на странице rj_interior_studio в Instagram.

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Одним из решающих моментов в процессе реализации объекта, является подбор материалов. Как бы красиво они не сочетались на визуализации – это лишь полдела. Куда важнее – гармонично подобрать их друг к другу, непосредственно в образцах, и в условиях реального освещения на объекте, – отметили дизайнеры интерьера.

Как выбрать материалы: пошаговый план

1. Плитка

Если вы определились с концепцией помещения, цветовой палитрой и пр. – выбирайте плитку. Важно понять средний оттенок всей плиты, даже если она с текстурой или узором. Для этого необходимо воспринимать только общий тон, а не отдельные вкрапления.

2. Напольное покрытие

При выборе напольного покрытия, руководствуйтесь одним из двух правил:

Цвет должен быть идентичным оттенку плитки. Это позволит пространству выглядеть целостно и гармонично.

Подберите напольное покрытие в том цвете, который будет хорошо сочетаться с тоном выбранной плитки.

Рассматривайте материалы при разном освещении / Фото trizio

3. Ткани

Составьте список изделий, где будет использоваться ткань, и подберите образцы для них. Это необходимо делать только после того, как будет выбрано напольное покрытие.

4. Изделия из дерева

Этот пункт касается ДСП, шпонированного МДФ, или натурального дерева, которое будет использоваться в корпусной мебели.

Принцип тот же, что и при подборе напольного покрытия, только сейчас вам нужно максимально близко подбирать не к плитке, а к ламинату / паркету, – пояснили дизайнеры интерьера.

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5. Цвет мебели

Если в качестве фасадов корпусной мебели используется моноколор, возьмите несколько образцов. Выкрасы должны соответствовать общей стилистике помещения и цветовой палитре.

6. Цвет стен

По словам дизайнеров интерьера, это один из важнейших этапов ремонта. Необходимо сделать выкрасы нескольких оттенков краски и проверить, как они смотрятся с другими материалами. Только так вы сможете понять, насколько они вам подходят.

Важно! Обязательно смотрите на все материалы под разными углами и при разном освещении.