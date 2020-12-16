Ремонт в квартире – процесс дорогостоящий, но цена зависит от различных факторов, о которых многие забывают.

Что влияет на цену ремонта, рассказала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в Instagram.

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Что влияет на цену ремонта

Расположение. К примеру, цены в Киеве существенно отличаются от тех, которые в регионах.

К примеру, цены в Киеве существенно отличаются от тех, которые в регионах. ️Количество комнат на одной и той же площади.

Например, 70 кв.м. Вариант 1: прихожая, кухня, спальня, один санузел. Вариант 2: прихожая, кухня, спальня, детская, 2 санузла, гардеробная. Чувствуете разницу в затратах? А площадь одна и та же, – пояснила Бондарь.

️ Материалы. Все зависит от ваших возможностей и предпочтений – дешевый ламинат или дорогой паркет, плитка украинская или итальянская и пр.️

Все зависит от ваших возможностей и предпочтений – дешевый ламинат или дорогой паркет, плитка украинская или итальянская и пр.️ Цена и качество рабочих рук. Услуги строителей могут стоить как $100 за кв. м., так и $300 за кв. м.️

Услуги строителей могут стоить как $100 за кв. м., так и $300 за кв. м.️ Стиль. Классический с вензелями и золотом обойдется значительно дороже, чем, например, скандинавский.

Наполнение. Здесь также все зависит от ваших пожеланий. В гостиной можно разместить диван, торшер и ТВ на стене или, например, диван, 2 кресла, домашний кинотеатр, 2 торшера, люстру, ковер, 18 декоративных подушек, рабочее место и домик для кота. Соответственно, сумма получится совершенно разной.

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