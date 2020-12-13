Ремонт в квартире или доме – процесс дорогостоящий, однако его стоимость зависит от множества нюансов.

Сколько же стоит ремонт, и как примерно понимать, какие расходы ждут владельца жилья, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

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Сколько стоит ремонт? Первый вопрос, который я слышу от потенциальных клиентов по телефону, в переписке или при встрече. Люди хотят сразу знать цифру. И я понимаю их желание. Поэтому отвечаю – сколько вы готовы потратить на ремонт и комплектацию интерьера? Наступает пауза… – пояснила Дронова.

Она отметила, что на ходу подсчитать стоимость ремонта невозможно, ведь нужно понимать, предпочтения, пожелания, возможности и пр. конкретного человека.

По словам дизайнера интерьера, некоторые клиенты сразу называют свой бюджет, после этого можно думать, какой ремонт возможен.

Но чаще заказчики показывают картинки ультрасовременного интерьера, просят наилучшую комплектацию и брендовые материалы, и мечтают вместиться в бюджет 500$/м2. Боль клиента – не попасть в бюджет, моя боль – сформировать дизайн-проект, который удовлетворит заказчика, – добавила она.

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Виктория Дронова порекомендовала до встречи с дизайнером интерьера самостоятельно подсчитать стоимость ремонта.

Что нужно включить в список

Отделку пола и стен;

Комплектацию санузла;

Освещение в каждой комнате;

Электрику (фурнитуру и электроприборы);

Мебель в каждую комнату;

Декор и текстиль.

Кроме того, по ее словам, необходимо учесть стоимость услуг по ремонту. Для этого прораб должен подсчитать смету на работу и необходимые материалы.

Только после этого владелец может понять, сколько приблизительно будет стоить ремонт, и попытаться или сократить, или расширить бюджет.