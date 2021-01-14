Каждая хозяйка мечтает иметь идеальную кухню – удобную, функциональную и, конечно же, стильную и актуальную.

Какие решения в тренде, и что важно не упустить при заказе кухни, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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Кухня в современном интерьере – это не просто "про удобно", это еще и про "очень красиво"! Это главенствующая часть всего интерьера, которая определит все! – отметили дизайнеры интерьера.

Что важно учесть

Остров

Это решение находится на пике популярности. Удобный остров может не только заменить обеденный стол, но и стать местом приготовления пищи. Если у вас большая кухня – эта идея для вас.

Остров – идея для просторных кухонь / Фото mydizajn

Высокие навесные шкафы

Такой прием позволит зрительно сделать высокие потолки. Кроме того, это практично и удобно, ведь места для хранения становится больше.

Прозрачные или матовые фасады

Подобная идея подойдет для педантов и любителей идеального порядка . Подчеркнуть необычные фасады можно с помощью внутренней подсветки.

Отсутствие верхних шкафов

Это решение дизайнеры интерьера называют супер трендом. Отнестись к подбору такой кухни следует очень внимательно, ведь на глазах не должно быть ничего лишнего.

Отсутствие верхних шкафов – тренд в дизайне кухонь / Фото ivd

Черная матовая кухня

Выносим этот цвет отдельной графой! Не все могут на такое решиться, но кто смог, просто попал в десятку! Здесь сошлись все лучшие критерии минимализма – графика, абсолютная продуманность и супер качественные материалы, без этого просто никак! – рассказали дизайнеры интерьера.

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Сложные цвета

Необычные цвета и оттенки способны внести неповторимый акцент в интерьер и сделать кухню уникальной.

Металлические фасады

С помощью необычных сочетаний, таких как латунь, матовое серебро, розовое золото с природным рисунком камня и мрамора, можно создать неповторимые композиции.

Современные технологии

Современные вытяжки, системы хранения, винные шкафы и даже смеситель также могут стать изюминкой интерьера. Важно творчески подойти к процессу и выбрать те элементы, которые не испортят, а украсят помещение.