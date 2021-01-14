Какую кухню сделать: модные тенденции и решения от дизайнеров интерьера
Каждая хозяйка мечтает иметь идеальную кухню – удобную, функциональную и, конечно же, стильную и актуальную.
Какие решения в тренде, и что важно не упустить при заказе кухни, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.
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Кухня в современном интерьере – это не просто "про удобно", это еще и про "очень красиво"! Это главенствующая часть всего интерьера, которая определит все! – отметили дизайнеры интерьера.
Что важно учесть
Остров
Это решение находится на пике популярности. Удобный остров может не только заменить обеденный стол, но и стать местом приготовления пищи. Если у вас большая кухня – эта идея для вас.
Остров – идея для просторных кухонь / Фото mydizajn
Высокие навесные шкафы
Такой прием позволит зрительно сделать высокие потолки. Кроме того, это практично и удобно, ведь места для хранения становится больше.
Прозрачные или матовые фасады
Подобная идея подойдет для педантов и любителей идеального порядка . Подчеркнуть необычные фасады можно с помощью внутренней подсветки.
Отсутствие верхних шкафов
Это решение дизайнеры интерьера называют супер трендом. Отнестись к подбору такой кухни следует очень внимательно, ведь на глазах не должно быть ничего лишнего.
Отсутствие верхних шкафов – тренд в дизайне кухонь / Фото ivd
Черная матовая кухня
Выносим этот цвет отдельной графой! Не все могут на такое решиться, но кто смог, просто попал в десятку! Здесь сошлись все лучшие критерии минимализма – графика, абсолютная продуманность и супер качественные материалы, без этого просто никак! – рассказали дизайнеры интерьера.
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Сложные цвета
Необычные цвета и оттенки способны внести неповторимый акцент в интерьер и сделать кухню уникальной.
Металлические фасады
С помощью необычных сочетаний, таких как латунь, матовое серебро, розовое золото с природным рисунком камня и мрамора, можно создать неповторимые композиции.
Современные технологии
Современные вытяжки, системы хранения, винные шкафы и даже смеситель также могут стать изюминкой интерьера. Важно творчески подойти к процессу и выбрать те элементы, которые не испортят, а украсят помещение.
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