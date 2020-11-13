В каком цвете оформить гостиную: правила и нюансы выбора
Гостиная – место сбора всей семьи, которое должно быть уютным и стильным.
Для этого необходимо найти баланс между трендами, правилами сочетания цветов и личными предпочтениями, рассказывает Недвижимость 24.
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Как выбрать цвет: основные правила и нюансы
- Известное правило, которым руководствуются дизайнеры, гласит: цвета распределяются в пропорции 60:30:10, где 60% – основной цвет, 30% – дополнительный, 10% – акценты. В интерьере это может выглядеть следующим образом: белый, серый и бирюзовый.
- Дополнительный цвет должен гармонично смотреться с базовым. Он может быть как спокойным, так и контрастным.
- Для правильной комбинации, используйте цветовой круг: оттенки могут быть соседними.
- Если вы оформляете гостиную в темных тонах, в ней должно быть качественное дополнительное освещение.
Правильный подбор цветов обеспечит вам красивую комнату / Фото topdom
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Важные нюансы
- В светлых и просторных помещениях используйте фактуры на фоне ярких цветов;
- Легкие фактуры подойдут для маленьких комнат и добавят уюта;
- Зеркальные поверхности визуально расширят помещение;
- Глянец также пойдет на пользу небольшим гостиным – создаст ощущение свежести и свободы.
Разные фактуры делают помещение более интересным / Фото topdom
Какой цвет может стать базовым в гостиной
- Белый. Он удачно сочетается с голубым, синим, желтым, зеленым, черным, красным и др.
- Серый. В интерьере лучше использовать светлые его оттенки. Отлично будет сочетаться с желтым, оранжевым, бирюзовым, бежевым, серебристым, розовым, белым и др.
- Бежевый. Самый универсальный вариант, который сочетается с любыми цветами и оттенками, и остается вне моды.
Также в качестве основного можно использовать другие цвета – все зависит от стиля помещения и ваших личных предпочтений.
Выбирайте цвета, исходя из личных предпочтений / Фото topdom
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