Гостиная – место сбора всей семьи, которое должно быть уютным и стильным.

Для этого необходимо найти баланс между трендами, правилами сочетания цветов и личными предпочтениями, рассказывает Недвижимость 24.

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Как выбрать цвет: основные правила и нюансы

Известное правило, которым руководствуются дизайнеры, гласит: цвета распределяются в пропорции 60:30:10, где 60% – основной цвет, 30% – дополнительный, 10% – акценты. В интерьере это может выглядеть следующим образом: белый, серый и бирюзовый. Дополнительный цвет должен гармонично смотреться с базовым. Он может быть как спокойным, так и контрастным. Для правильной комбинации, используйте цветовой круг: оттенки могут быть соседними. Если вы оформляете гостиную в темных тонах, в ней должно быть качественное дополнительное освещение.

Правильный подбор цветов обеспечит вам красивую комнату / Фото topdom

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Важные нюансы

В светлых и просторных помещениях используйте фактуры на фоне ярких цветов; Легкие фактуры подойдут для маленьких комнат и добавят уюта; Зеркальные поверхности визуально расширят помещение; Глянец также пойдет на пользу небольшим гостиным – создаст ощущение свежести и свободы.

Разные фактуры делают помещение более интересным​ / Фото topdom

Какой цвет может стать базовым в гостиной

Белый. Он удачно сочетается с голубым, синим, желтым, зеленым, черным, красным и др.

Он удачно сочетается с голубым, синим, желтым, зеленым, черным, красным и др. Серый. В интерьере лучше использовать светлые его оттенки. Отлично будет сочетаться с желтым, оранжевым, бирюзовым, бежевым, серебристым, розовым, белым и др.

В интерьере лучше использовать светлые его оттенки. Отлично будет сочетаться с желтым, оранжевым, бирюзовым, бежевым, серебристым, розовым, белым и др. Бежевый. Самый универсальный вариант, который сочетается с любыми цветами и оттенками, и остается вне моды.

Также в качестве основного можно использовать другие цвета – все зависит от стиля помещения и ваших личных предпочтений.

Выбирайте цвета, исходя из личных предпочтений / Фото topdom