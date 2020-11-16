Гостиная – место, которое хочется сделать не только уютным, но и стильным. Для этого можно использовать интересные приемы.

Какие идеи применяют дизайнеры, рассказывает Недвижимость 24.

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Акцентная стена

Отличный вариант для того, чтобы сделать гостиную стильной. Акцентную стену можно сделать напротив дивана, или за ним. Можно использовать геометрические принты, фотообои, кирпичное оформление – все зависит от личных предпочтений. Важное правило – оформление должно соответствовать общей стилистике помещения, и украшать комнату.

Акцентную стену можно оформить из разных отделочных материалов / Фото design-homes

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Зеркальное панно

Зеркало – элемент, который расширяет пространство, добавляет ему света, блеска и шика. Дизайнеры очень часто применяют эту фишку в небольших помещениях. Для того чтобы интерьер был необычным и обладал индивидуальностью и характером, используйте неординарные зеркальные элементы. Таким образом вы сможете удивить своих гостей.

Зеркальное оформление придаст помещению роскошного вида / Фото bezkovrov

Шкафы вокруг дивана

В небольших помещениях всегда возникает вопрос – где хранить вещи. Если нет возможности оформить гардеробную, приходится искать другие решения. Одним из них могут стать шкафы вокруг дивана. Дизайнеры предлагают множество вариантов оформления подобных систем хранения.

Шкафы вокруг дивана смотрятся гармонично и стильно / Фото pinterest