Детская комната – сердце любой квартиры, где растет ребенок. Это помещение хочется сделать уникальным по своей атмосфере.

Какой стиль подойдет для детской, и понравится малышу, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

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Когда я создаю детские комнаты, я мысленно представляю его маленького хозяина… Стиль дизайна детской комнаты для мальчика должен быть недорогим в реализации, не требователен к четкому следованию канонам; хорошо выглядеть даже при беспорядке; быть современным и актуальным; поддерживать яркие цвета для раннего возраста, – отметила Дронова.

Она показала пример дизайн-проекта детской комнаты в скандинавском стиле.

По словам дизайнера интерьера, скандинавский стиль идеально подходит для комнаты мальчика, и вот почему:

Очень простая бюджетная отделка.

Весь дизайн строится на аксессуарах и ими же добавляются яркие акценты (вид комнаты можно легко менять, всего лишь заменив аксессуары).

Скандинавский стиль – просто, но со вкусом / Фото salon

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База – белый цвет и светлое дерево низкой насыщенности. Идеально сочетается с любым количеством ярких цветов и вообще любым хламом. Беспорядок в детской при скандинавском стиле выглядит как будто так и задумано, – пояснила Виктория Дронова.

Кроме того, она добавила, что скандинавский стиль не подвержен моде, актуален на протяжении многих лет и будет таким еще долго.

Разнообразить комнату можно с помощью аксессуаров / Фото salon