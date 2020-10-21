Комнатные растения стали трендом в решениях дизайнеров интерьеров. Они позволяют подчеркнуть натуральность, увеличить визуально площадь и добавить свежести помещению.

Как интересно вписать живые растения в интерьер квартиры или дома, рассказывает 24 канал.

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Зонирование

С помощью зеленых цветов можно сделать интересное зонирование. Например, вертикальную перегородку, которая отделит кухню от гостиной. Для этого нужно поставить несколько горшков на границе помещений. Это красиво, удобно, оригинально и стильно.

Зонирование цветами – отличное решение для квартир / Фото unsplash

Зеленые акценты

Живые растения позволяют поддержать зеленые акценты в комнате. Например, подушки в подобных оттенках или ковер. Вазон станет отличным дополнением для них, придаст интерьеру гармоничности и целостности.

Цветы могут подчеркнуть зеленые оттенки в текстиле / Фото unsplash

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Потолок

Некоторые растения, такие как вьюны и лианы, могут зрительно приподнять потолок и добавить интерьеру натуралистичности.

Красивые цветы способны изменить помещение / Фото domnomore

Дополнение фона

Если ваше жилье выполнено в светлых оттенках – живые растения станут прекрасной находкой. Они идеально впишутся в нейтральную палитру и подарят комнате "глоток свежего воздуха".

Зеленые растения подчеркнут светлый интерьер / Фото mebel-designing

Рабочее место

Комнатные цветы – отличное решение для декора рабочего места. Они позволяют полностью преобразить не только стол, но и все помещение. Обязательно обратите внимание на кашпо – оно должно дополнять стиль комнаты.

Красивое растение станет украшением рабочего стола / Фото botanichka