Спальня – место с особенной атмосферой, где должен быть уют и комфорт. Для того чтобы всегда быть в прекрасном настроении – подберите теплые цвета для интерьера комнаты.

Какие цвета и оттенки выбрать для оформления спальни, рассказывает Недвижимость 24.

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Теплый серый и нежный розовый

Серый стал цветом 2021 года по версии Pantone. В последние годы он получил широкую популярность как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев жилья. В то же время розовый – цвет вне времени. Он всегда актуален в различных своих оттенках. В этом сочетании – серый – более строгий, а розовый – смягчает его делает уютным и домашним.

Сочетание серый + розовый – универсальное, оно подойдет для любой спальни / Фото pinterest

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Бежевый + кремовый

Пожалуй, самое теплое, самое нежное и самое универсальное сочетание. Этот вариант сделает спальню максимально уютной и создаст атмосферу релакса. А если вы захотите чего-то яркого – можно добавить пару контрастных акцентов (например, несколько подушек или ваз). Важно: подобный цветовой вариант – вне моды и всегда актуален.

Теплая спальня позволит наслаждаться каждой минутой отдыха / Фото mirdizajna

Мятный + белый

Белый цвет – вечный. В зависимости от оттенка его можно использовать в любом помещении, и сочетать с различными цветами. Мятный – не исключение. Он нежный, теплый и позволяет создать идеальную атмосферу для качественного расслабления и отдыха.

Мятный – цвет, который располагает к отдыху / Фото dizaynlab

Светлый зеленый + бежевый

Зеленый – успокаивает и заряжает энергией, это цвет гармонии, умиротворения и равновесия, поэтому его использование в спальне оправдано. Добавьте к нему нейтральный бежевый и спальня станет теплой и уютной.

Зеленый и бежевый – отличное решение для тех, кто хочет спокойствия / Фото pinterest