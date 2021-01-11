Интерьер квартиры или дома будет выглядеть стильно, модно и актуально, если продумать все до мелочей. Одним из важных моментов являются стены.

Как их можно декорировать, чтобы придать нужный характер и акцент интерьеру, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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В любом интерьере всегда есть зона, которая требует особого внимания, или место, которое хочется выделить и подчеркнуть. Обычно, это или стена в гостиной над диваном, или участок стены возле обеденного стола, либо входная зона, – отметили дизайнеры интерьера.

Декорирование стен: какие приемы используют дизайнеры

Картина поможет создать вам эффектный акцент в зоне отдыха или в спальне у изголовья кровати.

поможет создать вам эффектный акцент в зоне отдыха или в спальне у изголовья кровати. Зеркало или зеркальное панно зрительно увеличит пространство в зависимости от размера и функционального назначения.

зрительно увеличит пространство в зависимости от размера и функционального назначения. Большие часы станут прекрасным украшением интерьера.

станут прекрасным украшением интерьера. Роспись стен. Можно воспользоваться услугами художника, который сделает интерьер уникальным и неповторимым.

Роспись стен сделает интерьер уникальным / Фото design-homes

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Живая стена – современное решение, которое не оставит равнодушным никого.

Кроме дизайнера, вам потребуется еще и специалист в этой области, который правильно создаст систему полива и питания для растений, и так же правильно подберет вид растений, подходящий именно для вашей квартиры, – пояснили дизайнеры интерьера.