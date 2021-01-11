Как декорировать стены в интерьере: 6 лучших идей
Интерьер квартиры или дома будет выглядеть стильно, модно и актуально, если продумать все до мелочей. Одним из важных моментов являются стены.
Как их можно декорировать, чтобы придать нужный характер и акцент интерьеру, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.
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В любом интерьере всегда есть зона, которая требует особого внимания, или место, которое хочется выделить и подчеркнуть. Обычно, это или стена в гостиной над диваном, или участок стены возле обеденного стола, либо входная зона, – отметили дизайнеры интерьера.
Декорирование стен: какие приемы используют дизайнеры
- Картина поможет создать вам эффектный акцент в зоне отдыха или в спальне у изголовья кровати.
- Зеркало или зеркальное панно зрительно увеличит пространство в зависимости от размера и функционального назначения.
- Большие часы станут прекрасным украшением интерьера.
- Роспись стен. Можно воспользоваться услугами художника, который сделает интерьер уникальным и неповторимым.
Роспись стен сделает интерьер уникальным / Фото design-homes
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- Живая стена – современное решение, которое не оставит равнодушным никого.
Кроме дизайнера, вам потребуется еще и специалист в этой области, который правильно создаст систему полива и питания для растений, и так же правильно подберет вид растений, подходящий именно для вашей квартиры, – пояснили дизайнеры интерьера.
- Световое панно – еще один вариант сделать помещение идеальным. Продумайте вывод проводки и выключателей заранее – на этапе разводки электрики.
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