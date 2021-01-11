Інтер'єр квартири або будинку буде виглядати стильно, модно і актуально, якщо продумати все до дрібниць. Одним з важливих моментів є стіни.

Як їх можна декорувати, щоб надати потрібний характер і акцент інтер'єру, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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У будь-якому інтер'єрі завжди є зона, яка потребує особливої уваги, або місце, яке хочеться виділити і підкреслити. Зазвичай, це або стіна у вітальні над диваном, або ділянка стіни біля обіднього столу, або вхідна зона, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Декорування стін: які прийоми використовують дизайнери

Картина допоможе створити вам ефектний акцент у зоні відпочинку або в спальні біля ліжка.

допоможе створити вам ефектний акцент у зоні відпочинку або в спальні біля ліжка. Дзеркало або дзеркальне панно візуально збільшить простір залежно від розміру і функціонального призначення.

візуально збільшить простір залежно від розміру і функціонального призначення. Великий годинник стане чудовою прикрасою інтер'єру.

стане чудовою прикрасою інтер'єру. Розпис стін. Можна скористатися послугами художника, який зробить інтер'єр унікальним і неповторним.

Розпис стін зробить інтер'єр унікальним / Фото design-homes

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Жива стіна – сучасне рішення, яке не залишить байдужим нікого.

Крім дизайнера, вам буде потрібен ще і фахівець у цій області, який правильно створить систему поливу для рослин, і так само правильно підбере вид рослин, які підійде саме для вашої квартири, – пояснили дизайнери інтер'єру.

Світлове панно – ще один варіант зробити приміщення ідеальним. Продумайте виведення проводки і вимикачів заздалегідь – на етапі розведення електрики.