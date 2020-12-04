Еще несколько лет назад кресло в интерьере считалось дополнением дивана и, как правило, было подобной формы и в идентичной обивке.

Мода изменилась и теперь кресло является самостоятельным предметом мебели. На что обратить внимание при выборе, рассказывает design_dizart в Instagram.

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Раньше кресло покупалось только в придачу с диваном, но эти времена прошли, сейчас кресло – это самодостаточный предмет мебели, вокруг которого может образоваться отдельная зона, которое может стать изюминкой интерьера, – отметили в design_dizart.

Как выбрать кресло

Кресло является отдельным предметом интерьера, поэтому нужно учитывать, что оно может стоять в отдельной зоне (для отдыха или чтения, например).

(для отдыха или чтения, например). Избегайте моделей с ровным горизонтальным сидением – для удобства оно должно быть слегка наклонено назад.

Наклон спинки кресла должен быть около 120 градусов по отношению к сидению.

Кресло может стать акцентом в помещении / Фото pinterest

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Высота сидения должна составлять 40-50 см. Если вы выберете низкое кресло, на нем неудобно будет сидеть, а на высокое – неудобно садиться.

должна составлять 40-50 см. Если вы выберете низкое кресло, на нем неудобно будет сидеть, а на высокое – неудобно садиться. Оптимальная глубина сидения составляет 50-60 см. Если вы выберете более глубокий вариант – понадобится подушка.

составляет 50-60 см. Если вы выберете более глубокий вариант – понадобится подушка. Ширина сидения для людей стандартной комплектации – 50-70 см.

Выбирая кресло, учтите рекомендации дизайнеров / Фото maxstroy

Каркас сидения