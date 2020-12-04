Как выбрать удобное и стильное кресло: основные нюансы
Еще несколько лет назад кресло в интерьере считалось дополнением дивана и, как правило, было подобной формы и в идентичной обивке.
Мода изменилась и теперь кресло является самостоятельным предметом мебели. На что обратить внимание при выборе, рассказывает design_dizart в Instagram.
Интересно Трендовое золото в интерьере: как правильно использовать
Раньше кресло покупалось только в придачу с диваном, но эти времена прошли, сейчас кресло – это самодостаточный предмет мебели, вокруг которого может образоваться отдельная зона, которое может стать изюминкой интерьера, – отметили в design_dizart.
Как выбрать кресло
- Кресло является отдельным предметом интерьера, поэтому нужно учитывать, что оно может стоять в отдельной зоне (для отдыха или чтения, например).
- Избегайте моделей с ровным горизонтальным сидением – для удобства оно должно быть слегка наклонено назад.
- Наклон спинки кресла должен быть около 120 градусов по отношению к сидению.
Кресло может стать акцентом в помещении / Фото pinterest
Читайте Цвета в интерьере: 3 сочетания, которые никогда не выйдут из моды
- Высота сидения должна составлять 40-50 см. Если вы выберете низкое кресло, на нем неудобно будет сидеть, а на высокое – неудобно садиться.
- Оптимальная глубина сидения составляет 50-60 см. Если вы выберете более глубокий вариант – понадобится подушка.
- Ширина сидения для людей стандартной комплектации – 50-70 см.
Выбирая кресло, учтите рекомендации дизайнеров / Фото maxstroy
Каркас сидения
- Каркас из дерева – это прочный и легкий вариант. Отлично подойдет ясень, дуб, бук, орех.
- Каркас из металла также считается прочным и долговечным.
- Каркас из МДФ и ДСП – самый бюджетный вариант, однако и самый ненадежный.
Поделиться новостью