Как украсить интерьер с помощью одного предмета: лучшие идеи
Плетеная корзина - элемент, с помощью которого можно разбавить скучный или консервативный интерьер квартиры.
Этот предмет можно использовать в любом помещении, рассказывает 24 канал.
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Как использовать плетеную корзину
Сервировка
Неглубокая корзина может использоваться вместо подноса. Она отлично подойдет под хлеб или выпечку.
Свежая выпечка и плетеная корзина – идеальная пара / Фото Instagram @klepa_yuliya
Место для хранения
Пару корзин в прихожей – хороший способ хранить шарфы, перчатки, шапки.
Корзины можно использовать практично / Фото Instagram @papercat_alena
Кухонные аксессуары
Кухонные принадлежности, которые часто используются, можно хранить в оригинальной корзинке на рейлингах.
Используемые в быту предметы можно хранить компактно / Фото Instagram @paper_wicker
Подставка для зонтов
Еще один отличный способ разнообразить интерьер - поставить корзину в прихожей для хранения зонтов. Это не только практично, но и стильно.
Плетеный аксессуар идеально впишется в прихожей / Фото Instagram @olga_mironova_21
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Книги
Плетеные корзины могут стать альтернативой книжным полкам или стеллажам – все любимые произведения отлично в ней уживутся.
Хранить книги можно оригинально / Фото Instagram @inna__tsurkan
Ванная
Не исключение – ванная комната. В ней корзина также будет смотреться стильно с текстилем или личными принадлежностями.
Плетеные корзины могут стать изюминкой ванной комнаты / Фото Instagram @s_pletenie
Также плетеные корзины можно использовать для комнатных растений, хранения косметики или личных вещей и пр. Используйте этот аксессуар и ваше жилье станет еще более уютным.