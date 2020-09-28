Плетеная корзина - элемент, с помощью которого можно разбавить скучный или консервативный интерьер квартиры.

Этот предмет можно использовать в любом помещении, рассказывает 24 канал.

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Как использовать плетеную корзину

Сервировка

Неглубокая корзина может использоваться вместо подноса. Она отлично подойдет под хлеб или выпечку.

Свежая выпечка и плетеная корзина – идеальная пара / Фото Instagram @klepa_yuliya

Место для хранения

Пару корзин в прихожей – хороший способ хранить шарфы, перчатки, шапки.

Корзины можно использовать практично / Фото Instagram @papercat_alena

Кухонные аксессуары

Кухонные принадлежности, которые часто используются, можно хранить в оригинальной корзинке на рейлингах.

Используемые в быту предметы можно хранить компактно / Фото Instagram @paper_wicker

Подставка для зонтов

Еще один отличный способ разнообразить интерьер - поставить корзину в прихожей для хранения зонтов. Это не только практично, но и стильно.

Плетеный аксессуар идеально впишется в прихожей / Фото Instagram @olga_mironova_21

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Книги

Плетеные корзины могут стать альтернативой книжным полкам или стеллажам – все любимые произведения отлично в ней уживутся.

Хранить книги можно оригинально / Фото Instagram @inna__tsurkan

Ванная

Не исключение – ванная комната. В ней корзина также будет смотреться стильно с текстилем или личными принадлежностями.

Плетеные корзины могут стать изюминкой ванной комнаты / Фото Instagram @s_pletenie

Также плетеные корзины можно использовать для комнатных растений, хранения косметики или личных вещей и пр. Используйте этот аксессуар и ваше жилье станет еще более уютным.