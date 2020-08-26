Уют и атмосфера в квартире часто зависят от мелочей. Изменить впечатление о помещении может предмет мебели или обычная фоторамка.

Что нужно для декора квартиры, а что может оказаться лишним, рассказывает 24 канал.

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Декоративные элементы должны быть в каждой квартире. Именно они делают обычную комнату теплой и подчеркивают ее индивидуальность.

Одно из важнейших правил – декор должен соответствовать общему стилю квартиры.

Что можно использовать в любой комнате

Универсальными предметами считаются зеркала, текстиль, картины, фото в рамках, интересная мебель, дополнительное освещение (к примеру, бра). Это те элементы, с помощью которых можно обновить интерьер, не прибегая к ремонту.

Зонирование и перегородки

Становятся все более популярными в последние годы. Они добавляют изюминку, которой так часто не хватает. Перегородка может быть как декоративной деталью, так и зонировать комнату. Хороший вариант для квартир-студий.

Перегородка может быть как функциональным, так и декоративным элементом / Фото billionnews

Зеркала

Их называют дизайнерской уловкой. Почему? Все просто. Зеркальные поверхности визуально расширяют пространство, делают его светлее и просторнее. Поэтому, несмотря на веяния моды, они всегда актуальны. Зеркала можно использовать в любой комнате.

Картины и фото

Стены можно украсить постерами, картинами или рамками с фотографиями. Таким образом можно подчеркнуть индивидуальность и оригинальность комнаты. Единственный нюанс (о котором уже упоминалось выше) – все должно соответствовать общей стилистике квартиры. Так, в современных интерьерах можно использовать абстрактные панно, личные фото, картины в стиле поп-арт.

Семейные фото не только украсят стены, но и станут красивым декором / Фото novate

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Текстиль

Поможет сделать яркий акцент в "спокойной" квартире. К примеру, в жилье, оформленном в пастельных тонах, вполне гармонично будет смотреться пестрый ковер или контрастные подушки. То же самое касается обивки дивана, штор и покрывал.

Текстиль играет важную роль в общем виде комнаты / Фото dekorwind

Бра

Дополнительное освещение всегда играет на пользу помещениям, которым не хватает естественного света. Можно выбрать напольные бра или же потолочные светильники. Важно подобрать правильный свет – теплый или холодный (в зависимости от стиля жилья).

Эти приемы работают для всех комнат, однако нужно учитывать индивидуальность каждой комнаты. К примеру, спальню не стоит перегружать яркими предметами, достаточно лишь правильно подобрать мебель – кровать, комод, шкаф. Иногда для оформления места отдыха достаточно лишь пары мелочей (подсвечники, покрывало и пр.). Светлую ванную комнату можно "разбавить" полотенцами насыщенного цвета или яркими аксессуарами. Создать "характер" коридора поможет интересная банкетка.

Немного контраста – и коридор обретет новый вид / Фото homeli

Все эти, казалось бы, мелочи, и создают настроение и индивидуальность квартиры.