Интересные идеи для декора квартиры: фото
Уют и атмосфера в квартире часто зависят от мелочей. Изменить впечатление о помещении может предмет мебели или обычная фоторамка.
Что нужно для декора квартиры, а что может оказаться лишним, рассказывает 24 канал.
Читайте Переодеваем дачу: как обновить "подуставший" интерьер
Декоративные элементы должны быть в каждой квартире. Именно они делают обычную комнату теплой и подчеркивают ее индивидуальность.
Что можно использовать в любой комнате
Универсальными предметами считаются зеркала, текстиль, картины, фото в рамках, интересная мебель, дополнительное освещение (к примеру, бра). Это те элементы, с помощью которых можно обновить интерьер, не прибегая к ремонту.
Зонирование и перегородки
Становятся все более популярными в последние годы. Они добавляют изюминку, которой так часто не хватает. Перегородка может быть как декоративной деталью, так и зонировать комнату. Хороший вариант для квартир-студий.
Перегородка может быть как функциональным, так и декоративным элементом / Фото billionnews
Зеркала
Их называют дизайнерской уловкой. Почему? Все просто. Зеркальные поверхности визуально расширяют пространство, делают его светлее и просторнее. Поэтому, несмотря на веяния моды, они всегда актуальны. Зеркала можно использовать в любой комнате.
Картины и фото
Стены можно украсить постерами, картинами или рамками с фотографиями. Таким образом можно подчеркнуть индивидуальность и оригинальность комнаты. Единственный нюанс (о котором уже упоминалось выше) – все должно соответствовать общей стилистике квартиры. Так, в современных интерьерах можно использовать абстрактные панно, личные фото, картины в стиле поп-арт.
Семейные фото не только украсят стены, но и станут красивым декором / Фото novate
Интересно Как создать дизайн интерьера в светлых тонах: важные нюансы
Текстиль
Поможет сделать яркий акцент в "спокойной" квартире. К примеру, в жилье, оформленном в пастельных тонах, вполне гармонично будет смотреться пестрый ковер или контрастные подушки. То же самое касается обивки дивана, штор и покрывал.
Текстиль играет важную роль в общем виде комнаты / Фото dekorwind
Бра
Дополнительное освещение всегда играет на пользу помещениям, которым не хватает естественного света. Можно выбрать напольные бра или же потолочные светильники. Важно подобрать правильный свет – теплый или холодный (в зависимости от стиля жилья).
Эти приемы работают для всех комнат, однако нужно учитывать индивидуальность каждой комнаты. К примеру, спальню не стоит перегружать яркими предметами, достаточно лишь правильно подобрать мебель – кровать, комод, шкаф. Иногда для оформления места отдыха достаточно лишь пары мелочей (подсвечники, покрывало и пр.). Светлую ванную комнату можно "разбавить" полотенцами насыщенного цвета или яркими аксессуарами. Создать "характер" коридора поможет интересная банкетка.
Немного контраста – и коридор обретет новый вид / Фото homeli
Все эти, казалось бы, мелочи, и создают настроение и индивидуальность квартиры.